Prefeitura de São Joaquim lança leilão de bens inservíveis 

Está em andamento um leilão de bens inservíveis do poder público municipal de São Joaquim, são diversos itens considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, ociosos, de recuperação antieconômica e outros.

Dentre os bens estão, sucatas de ferragens, reatores, componentes de informática, carcaça de pneus, arado, colhedoras de forragens, uma escavadeira hidráulica, um britador móvel e outros, todos os itens são economicamente inviáveis à recuperação.

Os interessados poderão participar virtualmente através do endereço eletrônico: http://www.goldenbrazilleiloes.com.br e presencial no endereço Praça Cesário Amarante, Centro, São Joaquim/SC (Casa da Cultura), mediante aprovação de cadastro até dois dias úteis antes do leilão.

O leilão é realizado pela Golden Brazil Leilões conforme Edital 01/2023, o leilão acontece de forma virtual e presencial na Casa da Cultura dia 28 de abril às 10h de 2022. Os bens serão vendidos pelo maior lance à vista.

