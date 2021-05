Jovem é contido após tentar se jogar em precipício na Serra do Rio do Rastro

Um jovem de 36 anos, natural de Garopaba, subiu a Serra do Rio do Rastro na manhã desta terça (04) e por volta das 07h30min a manhã subiu em uma mureta, próximo da curva do monumento de tropeiros decidido a se lançar abismo abaixo.

O Corpo de Bombeiros foi acionada e chegando ao local encontraram o jovem já contido pela guarnição da Polícia Rodoviária. A Vítima relatou aos bombeiros que já havia atentado contra a própria vida a mais ou menos uns 10 anos atrás.

A informação é de que o jovem realizava atendimento psicológico com um quadro de depressão e que fazia 04 meses que não tomava a medicação de uso contínuo. Ele se encontrava hipertenso, pulso acelerado, hipotermia e com queda na saturação. O Corpo de Bombeiros fez o encaminhamento para Hospital Municipal Américo Caetano do Amaral em Bom Jardim da Serra com auxilio da Polícia Rodoviária Estadual.