Ladrões furtam baterias e combustível de veículos no estacionamento da Prefeitura de São Joaquim

O domingo de Páscoa trouxe muitos prejuízos para a administração municipal, ladrões furtaram baterias e 175 litros de combustível deixando oito veículos impossibilitados de transitar, os carros estavam no estacionamento da Prefeitura de São Joaquim no Centro da cidade.

Uma pessoa pulou o muro dos fundos enquanto outra dava cobertura do lado de fora, os bandidos levaram baterias e combustível de quatro veículos da Secretaria de Obras e de quatro veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

Além do furto impossibilitando das secretarias utilizarem os veículos, danificaram a parte elétrica e cortaram as mangueiras do combustível, arrombaram portas deixando um rastro de prejuízo aos cofres públicos.

Ao chegar na última segunda-feira (10) os funcionários perceberam que algo estava errado, ao tentar ligar os carros não obtiveram sucesso, e constataram a falta da bateria e combustível.

Checando o sistema de videomonitoramento, as câmeras flagraram a ação dos ladrões, que captou toda a movimentação desde a invasão ao pátio às 22h50 até às 23h30 no domingo de Páscoa.

A Prefeitura de São Joaquim realizou o Boletim de Ocorrência junto a Polícia Civil que fez a perícia no local, encontrou chave de fenda e alicate que foram recolhidos juntamente com mais informações para apurar o caso em busca dos ladrões.