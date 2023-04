CDR aprova criação do Roteiro Turístico Caminhos da Neve

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou a criação do Roteiro Turístico Caminhos da Neve.

O Roteiro turístico Caminhos da Neve abrange 22 municípios nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, localidades que registram temperaturas muito baixas no inverno, frequentemente com a ocorrência de neve.

É o caso, por exemplo, de São Joaquim, em Santa Catarina, e de Gramado, no Rio Grande do Sul. Aprovada em caráter terminativo, a proposta pretende estimular atividades turísticas nessa região.

A relatora, Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, defendeu a relevância do projeto. ” A região das Serras, nos Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, tem fauna e flora específicas, além de monumentos históricos, culturais e ambientais de grande valor turístico. As particularidades climáticas, em especial pela ocorrência de neve no inverno, tornam única a região”.