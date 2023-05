Rádio Difusora comemora 60 anos com show nacional e diversas atrações

A memorável festa de 60 anos da Rádio Difusora levou grande público ao Parque Nacional da Maçã, diversas atividades e shows movimentaram a comunidade joaquinense, a festa foi considerada um sucesso pela organização.

A principal atração do evento, dupla Prefeitão e Daniel protagonizaram um mega show nacional com direito a show pirotécnico, chuva de papel laminado e tochas de fogo. A participação do público no palco com os cantores mostrou a simplicidade e interação com os joaquinenses.

Durante as festividades a Câmara Municipal de Vereadores realizou uma sessão solene para a entrega de uma homenagem à direção da Rádio Difusora que recebeu uma placa. Já entre as programações o concurso de frases movimentou toda a rede de ensino de São Joaquim.

Em um grande evento tradicionalista não poderia faltar o famoso arroz carreteiro que foi feito pelos integrantes do CTG Mangueira Velha e alguns convidados e o churrasco serrano, que fazem parte da gastronomia típica da região.

O CTG Minuano Catarinense também completa 60 anos e fez uma programação junto à Rádio Difusora, trazendo o torneio de laço, e a gineteada que a muito tempo não ocorria em São Joaquim.

O espaço Cultural Maria de Lourdes Hugen Souza, levou ao Parque da Maçã o túnel do tempo com fotografias que relatam boa parte da história do município, retratada e catalogada em imagens que levou as pessoas a viajarem ao passado.

A presença das Soberanas da 23ª Festa Nacional da Maçã, Rainha Letícia Andrade Ribeiro e as princesas Nathaly Goulart Figueredo e Lívia Morais Canto abrilhantaram o evento, elas que tem o papel fundamental de divulgar a cidade e a maçã joaquinense.

Veja mais imagens na galeria: