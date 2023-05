Ugioni Shows vence licitação e realizará a 23ª Festa Nacional da Maçã

A 23ª Festa Nacional da Maçã acontece de 07 a 10 de setembro de 2023, com uma ampla programação cultural, shows nacionais, regionais e locais, exposição de maçãs, mel, queijo serrano e vinhos finos.

Para a terceirização na realização da Festa Nacional da Maçã a Prefeitura de São Joaquim abriu o Pregão 32/2023 e Processo Licitatório nº 66/2023, quatro empresas demonstraram interesse na realização do evento.

Após dados os lances e abertura das propostas de shows, a empresa Ugioni Shows foi a vencedora do certame e está apta para realizar o maior evento de São Joaquim. Ela é responsável por toda a festa desde a organização, divulgação e contratação dos shows.

Na tarde desta sexta-feira(26) o proprietário da empresa, Felipe Ugioni esteve no gabinete do prefeito fez assinatura do contrato juntamente com o Presidente da Festa Nacional da Maçã, Fabiano Padilha e a Secretária Municipal do Turismo Indústria e Comércio, Adriana Cechinel Schlichting de Martin e o Assessor Jurídico de Gabinete, Lucas Silva que acompanhou toda a reunião e as tratativas representando o Prefeito Giovani Nunes.

Durante a reunião foi dado o start da festa e tratativas de agenda e divulgação do evento em todo estado. Os shows nacionais e a programação completa serão divulgados no lançamento da Festa Nacional da Maçã que irá ocorrer no próximo dia 07 de junho com local a ser confirmado

Para esta edição a Comissão Central Organizadora (CCO), escolheu o trio de soberanas para divulgar o evento, Rainha Letícia Andrade Ribeiro e as princesas Nathaly Goulart Figueredo e Lívia Morais Canto, elas que tem o papel fundamental de divulgar a cidade e a maçã joaquinense por onde forem.

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura de São Joaquim