Inaugura em São Joaquim ND Soldas e reformas de implementos agrícolas

Abre suas portas no dia 13 de Julho a ND Soldas, a empresa tem como proprietários, Ananias Oliveira (negrinho) e Deivid fausto, eles trabalham a mais de 15 anos neste ramo com serviços de qualidade.

A dupla vai trabalhar com soldas leves e pesadas, o diferencial será a reforma de máquinas, tratores, empilhadeiras e implementos agrícolas. Em breve a empresa oferece o serviço de torno.

Estamos localizados na rua Jorge Bleier, bairro Martorano nas antigas instalações da J de Lima (Joaquim ferreiro).

Agende seu serviço agora mesmo pelos contatos, Deivid 49 99163-1393, Negrinho 49 99818-9743, 49 99150-2549, ou através do telefone fixo 49 3233-1263.