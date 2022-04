São Joaquim sediou a Jornada Esportiva Microrregional de AABB de 2022 – JEMAB

Após a interrupção por dois anos em função da pandemia, finalmente retornou as jornadas esportivas da Associação Atlética Banco do Brasil. E não foi por acaso a escolha da AABB de São Joaquim para sediar primeira a JEMAB – Jornada Esportiva Microrregional de AABB de 2022. A tradição do povo Joaquinense, a receptividade dos associados e a bela estrutura da afiliada foram determinantes para o sucesso do evento que ocorreu no sábado (23) da sede a AABB.

As jornadas têm como objetivos estimular a integração entre as AABBs, comunidades, associados e familiares; melhorar a qualidade de vida dos associados e elevar o nível motivacional e também estimular a prática desportiva amadora e recreativa.

O clima com frio, chuva, neblina, vento e por fim o sol proporcionou aos visitantes a experiência de sentir como é viver na serra catarinense.

Participaram as AABBs de Alfredo Wagner, Criciúma, Florianópolis e São Joaquim na jornada classificatória para a JESAB-Jornada Esportiva Estadual de AABB/JECA – Jornada Esportiva Catarinense de AABBs, que será realizada em Blumenau nos dias 3 e 4 de setembro.

A primeira JESAB/JECA foi realizada em 1970 na cidade de Blumenau e nesta edição será comemorado o Jubileu de Ouro. Durante todo esse tempo, só não houve jornada apenas em 1989 em função do Plano Collor e em 2020 e 2021 pela pandemia.

Alcançaram classificação para a JESAB/JECA:

Futsal – AABB de São Joaquim por ser a única inscrita

Futebol Minicampo Adulto – AABB de Criciúma

Futebol Minicampo Master – AABB de Florianópolis

Futebol Minicampo Supermaster – AABB de Florianópolis

Canastra Feminino – AABB de São Joaquim e AABB de Florianópolis

Dominó – AABB de Florianópolis e AABB de São Joaquim

General – AABB de Alfredo Wagner e AABB de Florianópolis

Sinuca – duas duplas da AABB de Florianópolis

Estiveram presentes 131 atletas, dirigentes e o público total estimado foi de 160 pessoas.

Sapeca de Pinhão no encerramento da JEMAB – São Joaquim