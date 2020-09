Mundo pós-pandemia vai demandar mais fontes renováveis

O Brasil tem o maior potencial do mundo em energia eólica e solar.

Segundo especialista, é crescente a percepção da importância da segurança e da eficiência energética como estratégica para as nações.

Um conjunto de fatores viabiliza, hoje, o crescimento das fontes renováveis no Brasil e no mundo, avaliou a engenheira Suzana Kahn, do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ), durante live apresentada pela ENGIE e pelo Museu do Amanhã, sobre oportunidades para consolidação de uma matriz energética renovável em um mundo pós-pandemia.

“O momento que estamos vivendo hoje é propício para a construção de novos pilares econômicos e sociais”, afirmou. “Temos, por um lado, a redução de investimentos por conta da desaceleração da economia mundial, em razão da pandemia. Por outro lado, estamos vivendo um momento de grandes redefinições e quebras de paradigmas”, observou a engenheira.

Para ela, é crescente a percepção da importância da segurança e da eficiência energética como estratégica para as nações, e da necessidade de reduzir as emissões de carbono na atmosfera.

“Nesse sentido, os esforços para diversificação da matriz energética ganham ainda mais força, com um apoio ainda maior das fontes renováveis “, avaliou, acrescentando que, no mundo pós-covid, as questões ambientais e de sustentabilidade vêm se tornado cada vez mais importantes, desencadeando maior interesse por fontes mais limpas e o uso mais racional dos recursos naturais. Daí, o maior potencial de massificação das energias renováveis, segundo a engenheira.

Com informações Além da Energia.