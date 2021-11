Dicas importantes para você aumentar seu patrimônio

Descubra onde investir seu tempo e fazer o seu dinheiro render!

Se atente às taxas bancárias

Para começar, eu nem indico buscar opções de investimentos nos bancos, por que?

Porque os bancos têm um objetivo: fazer render dinheiro, não o seu… o dinheiro do banco mesmo. Então, você faz seu investimento, o banco utiliza seu dinheiro para realizar empréstimos a empresas ou instituições do setor público por uma taxa de juros.

Claro, o banco precisa ganhar dinheiro, então vão ficar com a maior parte dessa taxa aplicada a instituição que emprestou o dinheiro e repassar a você uma taxa bem menor que seria a rentabilidade de sua aplicação.

Calcule todos os seus gastos anuais com bancos

Aqui trata-se de taxas de contas bancárias, quanto você paga ao banco para utilizar de seus serviços? Aqui entram taxas de conta corrente, cartão de crédito, cheque sem fundo, entre outros.

Calcule todos e faça uma análise se você pode parar de usar algum desses serviços e diminuir seus gastos.

Conheça contas alternativas

Que tal utilizar de contas digitais no qual você não paga taxas e ainda recebe um cartão pré-pago ou cartão de crédito (ou os dois né) no qual você não paga anuidade? Além disso, pode fazer DOC e TED Ilimitados (intra e inter bancários), entre outros.

Hoje é possível e além disso, funciona como um investimento já que a maioria das taxas de juros aplicadas ao seu rendimento são atreladas ao CDI.

Organização financeira

O planejamento financeiro precisa se tornar um hábito, precisa se atentar a ele todos os dias. Registre suas receitas e todos os seus gastos, e mantenha uma atualização constante deles, isso é fundamental.

Comece a investir

Agora é a hora de aumentar sua rentabilidade e começar a investir. Não deixe o medo tomar conta de você e não cometa o erro de aplicar seu dinheiro na poupança.

O que você deve fazer é reservar uma parte do seu capital para apostar em ativos que tragam um retorno financeiro de qualidade.

Leia sobre finanças e investimentos

Se você ler e entender sobre como funcionam as finanças e os investimentos, vai conseguir seguir fielmente o passo anterior e cada vez mais sentir mais vontade de investir dinheiro.

Sabe por que? Porque é ótimo ver seu dinheiro render, R$100,00 hoje com uma taxa de 2% é R$102,00 amanhã e quando você vê esse valor virou R$200,00 – R$300,00… e quanto mais você investe, mais dinheiro você ganha!

Você precisa ganhar mais dinheiro

Por mais que não percebamos, temos sim muito tempo livre (exceto aqueles empreendedores que trabalham 24h por dia).

Invista também em você, em conhecimento, cursos, treinamentos, aumente suas habilidades, encontre um método de ganhar renda extra, além de ocupar sua mente você ganha mais dinheiro.

Evite o cartão de crédito

Sim senhor… a quantidade de pessoas que estão em dívidas por causa desse cartãozinho é impressionante. Existem muitas pessoas que quando falamos em empréstimos ou financiamentos ficam loucas por causa dos juros… mas os juros do cartão de crédito são piores e não se incomodam de usar. Quem entende?

O cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo com juros mais altos do que o do próprio banco, você empresta o dinheiro hoje para pagar mês que vem. O maior problema é: E se não conseguir pagar no mês que vem?

Atrasa uma, duas, três parcelas do cartão e você se vê enrolado em dívidas que muitas vezes não encontra uma forma de sair e enlouquece. Se você possui dívidas, uma ótima alternativa é fazer a contratação de créditos para deixá-las mais baratas.

No mercado, a fintech Cashme é especialista na modalidade de empréstimo com garantia de imóvel e, por isso, pode oferecer ao consumidor melhores taxas de juros, maiores parcelas e até mesmo uma carência de até 12 meses. É muito melhor pagar uma parcela baixa por mês com poucos juros do que ficar devendo no cartão de crédito que só piora a sua situação a cada dia que passa.