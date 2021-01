Carro de SC que carregava cinco adultos e sete crianças; capota no RS

Imprudência! O capotamento de um Peugeot 207 deixou 12 passageiros feridos na tarde deste domingo (17), no quilômetro 49 da BR-386 em Seberi, norte do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel perdeu o controle após sair da pista e capotar na lateral da rodovia.

Os 12 passageiros – cinco adultos e sete crianças – estavam dentro do veículo, que tinha placas de Itapiranga, Santa Catarina. Todos foram levados a um hospital da região, mas o estado de saúde dos passageiros não foi informado.

Ainda conforme a PRF, os passageiros eram dois homens de 32 e 25 anos, uma mulher de 30 anos, duas mulheres de 24 anos, quatro meninos de quatro, seis, sete e oito anos, e duas meninas de quatro e 11 meses. Uma criança ainda não teve a idade identificada. Não havia cadeirinha no carro.

O condutor, de 32 anos, não tinha habilitação. Segundo a PRF, os quatro pneus estavam com desgaste acima do permitido, sem condições de rodar.

No teste do bafômetro, não foi encontrada nenhuma quantidade de álcool no organismo do motorista. Ele foi autuado por não ser habilitado, pelo excesso de passageiros e pelo mau estado de conservação do veículo.

A ocorrência será registrada pela PRF na Polícia Civil.

Com informações Gaúcha ZN