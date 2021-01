Defesa Civil de Santa Catarina presta apoio em São João Batista após forte chuva

Técnicos da Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC) vistoriaram, nesta segunda-feira, 18, a as localidades do município de São João Batista que foram atingidas por fortes chuvas na noite de sábado, 16. Até o momento, foram relatados estragos em pelo menos 12 pontes, em dois pontos da SC-108 e que 10 residências foram atingidas pela água.

Ainda durante a manhã foi realizada uma reunião na Prefeitura, que contou com a presença do chefe da DCSC, Aldo Baptista Neto, e o prefeito Pedro Alfredo Ramos. Durante o encontro foi ofertado ao município o apoio do Governo do Estado.

Segundo Baptista Neto, assim que a Defesa Civil municipal informou os danos provocados pela chuva, a estrutura da DCSC foi deslocada para o município para fornecer todo o apoio. Esse suporte inclui a produção da documentação necessária para atender a legislação e elaboração de estratégias para a realização de obras para restabelecer as atividades do município o mais rápido possível.

“Estamos prontos para encaminhar itens de assistência humanitária para entrega à população e ofertar kits de transposição para a substituição das pontes destruídas ou que foram comprometidas”, ressaltou o chefe da DCSC.

A DCSC permanece apoiando a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil na avaliação dos danos e procedimentos para a solicitação de apoio e posterior decretação de emergência. Nesta terça-feira, 19, engenheiros da DCSC serão deslocados para o município para reforçar as ações de apoio.

“Agradecemos a Defesa Civil de Santa Catarina por estar junto conosco neste momento de dificuldade. A enxurrada causou grandes prejuízos, especialmente no interior de nosso município, e o apoio da equipe da Defesa Civil será fundamental para reconstrução das estruturas que foram danificadas”, comentou o prefeito Pedro Alfredo Ramos.

Por Flávio Vieira Júnior

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Defesa Civil – DC