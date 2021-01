Equipamentos melhoram a infraestrutura de eventos da Epagri em ambiente aberto

Em janeiro a Gerência Regional da Epagri em Florianópolis recebeu um kit contendo tenda e instrumentos técnicos portáteis destinados a melhorar a infraestrutura na realização de atividades de capacitação em ambiente aberto, como dias de campo e oficinas. Esses itens estão sendo entregues pela Presidência e Diretorias Administrativas e Técnicas da Empresa a todas as gerências regionais no decorrer das próximas semanas.

Os kits atendem a uma demanda constante modernização da instrumentalização dos extensionistas. O investimento para a aquisição dos equipamentos foi de R$208.268,96, pago com recursos próprios da Epagri, oriundos da arrecadação na prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater). Segundo o Diretor de Extensão Rural e Pesqueira da Epagri, Humberto Bicca Netto, os instrumentos e kits portáteis vão permitir aprimorar a abordagem técnica dos extensionistas junto aos agricultores e pescadores nos diversificados arranjos produtivos catarinenses, qualificando diagnósticos e recomendações aos beneficiários.

O uso desse ferramental vai apoiar os trabalhos da assistência técnica e extensão rural nos segmentos da pecuária, fruticultura, olericultura, grãos, apicultura, aquicultura e pesca. “Também serão fundamentais nas abordagens relacionadas ao capital humano e social, à gestão de negócios e mercados, no apoio às agroindústrias familiares, em questões relacionadas à disponibilidade e armazenamento de água, conservação de solo orientados no programa Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental, bem como em ações de políticas públicas na elaboração de laudos de perdas agrícolas do Proagro”, diz o diretor.

Humberto reforça que a Epagri segue no compromisso de gerar e levar conhecimento e tecnologia para o desenvolvimento sustentável do meio rural e pesqueiro, em benefício de toda sociedade, com ações estruturadas e qualificadas da extensão rural e pesquisa agropecuária.

Fonte: Epagri