Celesc é premiada como a terceira melhor avaliada pelos consumidores no país

A Celesc foi reconhecida como a terceira melhor distribuidora de energia elétrica avaliada pelos clientes, entre as 31 concessionárias de todo o país que atendem mais de 500 mil unidades consumidoras (UCs). A conquista foi anunciada durante o Prêmio ABRADEE 2021, promovido pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), que celebra, anualmente, os resultados alcançados pelas distribuidoras no atendimento aos consumidores e sua contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços de energia.

O resultado da premiação foi divulgado pela ABRADEE nesta quinta-feira, 26, durante cerimônia virtual realizada em Brasília. Nesta 23ª edição do evento, a entidade reconheceu as melhores distribuidoras, entre 41 concessionárias atuantes em todas as regiões do país, responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica a 99,6% dos consumidores brasileiros. Além de ser uma das vencedoras da categoria ‘Avaliação pelo Cliente’, a companhia catarinense também ficou entre as finalistas nas categorias ‘Região Sul’ e ‘Nacional’.

Em relação a essa importante conquista, o diretor Comercial da Celesc, Vitor Lopes Guimarães, destacou o esforço dos empregados para que os serviços sejam entregues com o máximo de excelência aos catarinenses, frente aos desafios do setor. “O reconhecimento da ABRADEE nos incentiva a aprimorar nossa gestão e perseguir a excelência de um serviço público tão essencial para a população. A conquista desse prêmio é um estímulo para continuarmos a honrar o compromisso com nossos consumidores e, em especial, com nossos empregados na linha de frente, que se dedicam diariamente a essa missão”, afirmou.



Foto: Ricardo Wolffenbüttel/Secom

Durante a cerimônia, o presidente da ABRADEE, Marcos Madureira, destacou que o reconhecimento é também uma homenagem às distribuidoras que melhor se dedicaram para atingir o equilíbrio do setor elétrico e, também, aos mais de 200 mil trabalhadores que atuam no setor. “Em um cenário desafiador de pandemia e crise hídrica, a ABRADEE não mede esforços em reconhecer também os índices recordes de qualidade e de confiabilidade que as nossas associadas atingiram em 2020”, frisou.

Esforços reconhecidos

Em 2020, desde o início da pandemia, a Celesc vem promovendo uma série de adaptações e acelerou investimentos em tecnologias para criar novos serviços e consolidar o atendimento aos clientes nos canais virtuais oficiais da empresa. Além do aplicativo disponível para sistemas Android e iOS, atualmente os clientes conseguem realizar via agência web quase todos os serviços oferecidos pelo atendimento presencial.

Além disso, pela primeira vez, o DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) ficou abaixo de 10 horas, e o FEC (Frequência Equivalente de Interrupção de Energia) ficou abaixo de 7,00, considerando uma janela móvel de 12 meses (em novembro/2020, o DEC registrado foi de 9,00 e o FEC 6,64), resultado de gestão estratégica e trabalho dos seus empregados.

Sobre o Prêmio Abradee

Referência no setor e concedido anualmente desde 1999, o Prêmio ABRADEE elege as melhores distribuidoras de energia elétrica do país, separadas em dois grupos: mais de 500 mil consumidores e menos de 500 mil consumidores. Considerado indutor permanente do aperfeiçoamento das empresas associadas à ABRADEE, o prêmio contribui para a melhoria do desempenho do setor elétrico e das condições de vida da população.

Por Assessoria de Imprensa

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc