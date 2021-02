Coronavírus em SC: Forças de segurança fiscalizam cumprimento de novo decreto do Governo do Estado

As forças de segurança de Santa Catarina trabalham de forma intensificada desde as 23h desta sexta-feira, 26, para garantir o cumprimento das novas medidas de enfrentamento à Covid-19 em todo território catarinense. Conforme as determinações do Decreto 1.172 do Governo do Estado, está suspenso o funcionamento de serviços não essenciais até as 6h de segunda-feira, 1º de março.

Na madrugada, as equipes estiveram em estabelecimentos que permaneciam abertos após o horário permitido, os quais foram orientados a fechar, notificados e, em alguns casos, interditados. Aglomerações foram dispersas. Neste sábado, 27, o trabalho seguiu intenso em áreas públicas, como praias e parques, além de comércios. Na Grande Florianópolis, grandes lojas de departamento e estabelecimentos alocados em um shopping center foram fechados por descumprirem o decreto.

O comandante geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Dionei Tonet, ressaltou que Santa Catarina vive o momento mais crítico, por isso a fiscalização, que já ocorre há um ano, foi intensificada. “Nesta madrugada tivemos operações no estado inteiro. Na quarta-feira, deslocamos para 85 cidades 500 novos soldados que estavam trabalhando na Operação Veraneio. Tivemos algumas interações de fiscalização mais acentuadas nesta noite justamente no momento das 23h, quando as pessoas ainda estavam em estabelecimentos. Mas não tivemos nenhuma ação que se transformasse em uma ação policial”, pontuou.

O delegado geral da Polícia Civil, Paulo Koerich, afirma que as ações continuarão de forma integrada pelo Estado com as forças de segurança, cujos trabalhos têm trazido importantes resultados na segurança pública catarinense. Ele reforça a importância da conscientização da população e também seu papel de denúncias às polícias.



Foto: Polícia Civil de SC

O trabalho conta com a atuação da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar (CBMSC), Capitania dos Portos de SC, Segurança Pública e Defesa Civil. Apoiam ainda a Secretaria de Estado da Saúde, Vigilância Sanitária Estadual e municipais, guardas dos municípios e prefeituras.

Estabelecimentos foram fechados

A delegada Regional da Polícia Civil em Palhoça, Michele Alves Correa Rebelo, responsável pela operação do município da Grande Florianópolis, destacou que foi feita a abordagem de cerca de 15 estabelecimentos, inclusive quadra de futebol, entre a noite de sexta-feira e madrugada de sábado. Dois estabelecimentos foram autuados e um deles interditado.

“Considero como positivo o resultado da operação nesta primeira noite. Estamos fiscalizando a efetividade das medidas do decreto. Solicitamos para que todos cumpram as determinações. Caso contrário, podem ser autuados, estabelecimentos podem ser fechados e até responder por crimes”, explicou.

Durante a manhã deste sábado foram fechados estabelecimentos de um shopping e outras grandes lojas de departamentos na região da Grande Florianópolis. Muitas dessas lojas estavam fazendo os funcionários trabalharem com as portas fechadas. Pela infração, os estabelecimentos foram autuados e fechados.

Decreto também prevê fechamento de serviços no próximo fim de semana

Os protocolos de saúde, previstos no decreto do Governo do Estado, têm o objetivo de desacelerar a curva de contágio da doença em um momento de alta taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI no Estado. O decreto também estabelece o fechamento de atividades não essenciais no próximo fim de semana, entre as 23h de 5 de março e 06h de 8 de março.

Como denunciar

As denúncias podem ser feitas pelos canais da PCSC: 181 e WhatsApp 48-98844-0011. Também pelo 190 da Polícia Militar e por meio do aplicativo PMSC Cidadão, disponível nas plataformas IOS e Android.

Por Elisabety Borghelotti

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom