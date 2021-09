Seis vilões do consumo de energia elétrica

Segundo a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), agosto foi mais um mês de severidade para o regime hidrológico do Sistema Interligado Nacional (SIN), uma vez que o registro sobre as afluências às principais bacias hidrográficas continuou entre os mais críticos do histórico. Portanto, a bandeira tarifária em setembro de 2021 permanece vermelha, patamar 2.

1. Chuveiro elétrico

O chuveiro é um dos equipamentos domésticos que mais consome energia elétrica. Para tentar economizar, a Aneel recomenda banhos mais curtos, de até cinco minutos, e utilizá-los na temperatura morna no verão. Além disso, é interessante também verificar as potências do chuveiro e calcular seu consumo.

2. Ar condicionado

A recomendação é não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado, manter os filtros limpos, diminuir o tempo de utilização e colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto para quebrar parte do calor.

Não só o ar condicionado, mas também aparelhos de climatização como ventiladores e aquecedores também têm um papel grande na conta de luz.

3. Geladeira

Segundo Marco Souto, diretor de operações e aplicações da Max Eficiência Energética, a geladeira pode “gastar até R$ 200 por mês se estiver com uma manutenção ruim”. A Aneel recomenda regular a temperatura interna do eletrodoméstico de acordo com o manual de instruções, deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos.

Deve-se também descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente.

4. Torneira elétrica

De acordo com Marco, “tudo que esquenta e esfria gasta muita energia”. A torneira elétrica está entre esses equipamentos. Mesmo com o frio, evite comprar ou usá-la. Ela pode gastar até R$ 5,50 por hora de uso.

5. Ferro de passar

Evite deixar o ferro de passar ligado enquanto faz outras coisas. Em certas ocasiões, o tempo que se deixa o aparelho esquentando é superior ao tempo em que ele é usado, o que gera um grande desperdício de energia. Acumule as roupas para passar de uma só vez, assim não precisará esperar o ferro esquentar novamente.

6. Aparelhos em stand-by

O horário do micro-ondas e a luzinha da televisão quando ela está desligada são alguns exemplos de equipamentos que funcionam em standby. Eles parecem inofensivos, mas podem fazer bastante diferença na conta de luz.

A Aneel recomenda retirá-los da tomada quando possível ou durante longas ausências.

Com informações Uol