Klara Castanho faz 130 km de peregrinação em Aparecida do Norte: “Minha fé me acompanha”

A romaria da atriz teve duração de quatro dias. Ela saiu do sul do estado de Minas Gerais ao lado do tio e amigos e caminhou a pé até chegar ao Santuário Nacional.

Klara Castanho mostrou para todos os seus seguidores nesta sexta-feira (13.01), até onde pode ir sua fé. A atriz de 22 anos fez 130 quilômetros de peregrinação até Aparecida do Norte, especificamente até o Santuário Nacional de Aparecida.

Klara gravo um vídeo do trajeto que foi realizado em dois dias, e também os perrengues que passou durante a longa caminhada. “”Eu não ia registrar nenhum momento, mas é um misto de muita dor e muito cansaço e um alívio de ver que está chegando. Pra conta já são três bolhas estouradas e um joelho que eu nem sabia que existia”, disse ela.

“Ao todo, foram quatro dias caminhando, quatro dias intensos de reflexões, orações, choro, persistência e muita fé. Para aqueles que desejam fazer o Caminho da Fé, quero dizer que é uma experiência intensa e transformadora. Haverá momentos em que você duvidará de sua capacidade de seguir adiante, mas você consegue. Você se fortalece na sua fé”, afirmou na postagem.

Klara falou também sobre a importância da fé na vida dela e como a crença em Deus a faz seguir adiante.

“Eu acredito muito em Deus. Minha fé sempre me acompanha. É nela que eu me sustento para permanecer em pé e seguir adiante. Tem dias que são provações, que vêm para nos testar. Mas a fé está presente exatamente nesses momentos em que não temos resposta. Confiamos ou não confiamos. E eu confio”, contou.

Na chegada ao Santuário Nacional de Aparecida, Klara contou qual era a sensação de estar na casa da Padroeira e superado todos os obstáculos para completar a caminhada.