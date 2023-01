Preço médio da gasolina cai nos postos de combustíveis; confira os valores

O preço médio da gasolina caiu e chegou a R$ 5,04 nos postos do país, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP). Na última semana, o litro custava, em média, R$ 5,12.

A gasolina mais barata do país é encontrada no Amapá, onde custa em média R$ 4,58. O Estado com o preço mais alto é o Ceará, onde o litro custa, em média, R$ 5,56.

Confira o preço médio da gasolina em cada estado: