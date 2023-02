O Mega Loterias pagou R$ 576.358,16 na Lotofácil!

As apostas online estão ganhando a confiança dos brasileiros, percebemos isso pelo crescente número de apostas premiadas realizadas de forma online. No sorteio do último dia 28/01, um dos bolões do site Mega Loterias pagou os 15 pontos da Lotofácil e faturou o prêmio principal no valor de R$ 576.358,16.

O valor foi dividido por 200 que é o número de cotas do bolão vencedor. Assim, cada um levou para casa R$ 2.881,79. Confira a seguir todo

O valor foi dividido por 200 que é o número de cotas do bolão vencedor. Assim, cada um levou para casa R$ 2.881,79. Confira a seguir todos os detalhes do Mega Loterias e da premiação.

Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. A plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensada para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.

Um dos grandes diferenciais do Mega Loterias está na praticidade oferecida aos jogadores, que podem contar com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de jogos para turbinar suas apostas.

Como jogar online na Lotofácil?

Para apostar no Mega Loterias, é preciso fazer o cadastro na plataforma e escolher as modalidades de jogo.

A Lotofácil segue o mesmo padrão da maioria das loterias, mas os seus atrativos são muitos. O volante (cartela) é composto por somente 25 números e, para jogar, o apostador deve escolher de 15 a 20 dezenas e apostar.

Fica com o prêmio máximo aquele que acertar os 15 números sorteados no concurso. Além disso, também há faixa de premiação para 14, 13, 12 e 11 acertos.

É possível apostar por meio do nosso volante virtual, onde você escolhe quantos e quais números quer jogar, além de ter acesso a uma série de recursos. Existem também os bolões, para aqueles que desejam economizar e aumentar as chances de premiação.

Como funcionam os Bolões?

Os bolões são uma forma de apostar muito e gastar pouco. Isso acontece porque eles são formados por um sistema de cotas. Ou seja, é como se fosse uma aposta muito grande dividida em vários pedaços pequenos, onde é possível comprar cada um desses pedaços por preços totalmente acessíveis.

Podemos usar como exemplo, o bolão TTBC-MA, que foi o bolão vencedor dos R$ 576.358,16 do sorteio do dia 28. Este bolão é composto por duas opções de jogo com 200 cotas cada, por isso é possível adquiri-lo por apenas R$ 15 por cota.

Logo, as pessoas que ganharam, investiram R$ 15 e tiveram um retorno de R$ 2.881,79. Isso só foi possível porque o bolão combina estratégias de fechamento e desdobramento, aumentando demais as chances de receber o prêmio.

O que é fechamento?

Apesar de ser mais utilizado por apostadores experientes, o fechamento é bem simples de entender. O objetivo é que o jogador economize dinheiro, fazendo menos apostas, sem que isso diminua as chances de vencer os prêmios secundários da loteria. Portanto, é recomendado para quem quer ser premiado, não importa em qual faixa isso aconteça.

Para isso, é preciso que se jogue mais dezenas do que o mínimo exigido na aposta simples. Depois, algumas condições são impostas pelo apostador (você verá mais sobre isso na página de cada loteria do site). Caso elas sejam atendidas, um certo número de acertos é garantido!

O que é desdobramento?

Embora seja bastante comum olhar para o prêmio principal quando se utiliza da técnica de desdobramento, as vantagens se estendem também para as faixas menores de premiação das loterias. Isso porque elas garantem premiação multiplicada, ou seja, é possível ganhar em faixas menores mais de uma vez com a mesma aposta, aumentando o valor total da premiação.

Como desdobrar um jogo é transformá-lo em mais apostas simples, existem sequências numéricas repetidas e isso pode, sim, ser um bom negócio. Vale lembrar que a técnica não garante qualquer tipo de premiação, apenas aumenta a probabilidade de vencer tanto o prêmio principal, quanto os prêmios secundários de uma determinada loteria.

Formas de Pagamento

No Mega Loterias, você tem disponível, toda e qualquer forma de pagamento convencional que desejar, é possível pagar com pix, cartão de débito, crédito, boleto e até transferência bancária.

Mas o destaque, com certeza, vai para o pagamento com Ame digital! Pagando com Ame, você desbloqueia novas opções para ajudar na sua aposta, como parcelamento, em que você pode parcelar em até 3x a sua aposta para compras acima de R$ 30 e também você ganha 5% de cashback para usar em sua próxima compra.

Além da Lotofácil, também é possível apostar em outras loterias da Caixa por meio do site. Para isso, basta apenas fazer login na plataforma e escolher algumas das 11 loterias disponíveis.