Barcelona x Sevilla: apostas para La Liga

Prognósticos e apostas para o confronto do líder da La Liga contra o Sevilla.

A 20ª rodada da La Liga, neste domingo (5), terá o confronto Barcelona x Sevilla. Os catalães estão na liderança da competição, cinco pontos acima do segundo colocado, Real Madrid. Já o Sevilla vive uma temporada assombrosa, brigando contra o rebaixamento mesmo com um time considerado forte.

A seguir listamos todos os detalhes da partida. Confira!

Horário e Local da partida

O jogo entre Barcelona e Sevilla será realizado no Camp Nou, em Barcelona, na Espanha, no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília).

Onde assistir?

As transmissões dos jogos da La Liga e, por consequência, o jogo de Barcelona x Sevilla, são feitas pelos canais Disney. Na TV fechada pela ESPN e no streaming Star+.



Últimos resultados

O Barcelona lidera a La Liga com 50 pontos e em 2023 ainda não foi derrotado. A última vez que a equipe da Catalunha perdeu foi em 2022, ainda na Champions League contra o Bayern de Munique. Resultados animadores para o time comandado por Xavi.

Já o Sevilla, vive um momento de grande instabilidade e isso é refletido na classificação do campeonato, em que a equipe ocupa apenas a 13ª posição, dois pontos à frente da zona do rebaixamento.

Palpites para a partida

Para essa partida de Barcelona x Sevilla o jogo deve ser bastante focado nos pés dos catalães, que gostam muito de ter a bola e tentar criar com seu meio campo de craques. Com certeza, por toda a situação o Barça é favorito para a partida, mas não se surpreenda com o renascimento das cinzas da equipe de Sevilla.

