Grito dos Excluídos terá distribuição de alimentos em Lages

O feriado de 7 de setembro, em Lages, será marcado por um ato político e solidário. O Grito dos Excluídos deste ano reforça a ausência de direitos básicos retirados do povo brasileiro: “Vida em primeiro lugar – na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já!”.

Em Lages o Grito é organizado pela Frente Fora Bolsonaro que está arrecadando alimentos para distribuir às famílias empobrecidas. A ação, segundo os organizadores, tem o objetivo de ressignificar a data que lembra a Independência do Brasil. Refletir criticamente o país, e denunciar as crises social, sanitária e econômica promovida pelo governo de Jair Bolsonaro.

Quem quiser colaborar pode doar alimentos das 9h às 19h30 na casa da Lu, à Rua Jorge Lacerda, 56, no Centro de Lages ou entrar em contato com o perfil do Instagram @frenteforabolsonarolagessc que o coletivo busca a doação. Também é possível doar qualquer valor para a compra dos alimentos, chave pix frenteforabolsonarolagessc@gmail.com.

A Frente Fora Bolsonaro é um coletivo suprapartidário que envolve integrantes de partidos de esquerda, movimentos sociais, juventude e pessoas que não têm ligação com partidos ou organizações.

Com informações Folha da Serra