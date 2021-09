Pfizer deve entrega mais de 2 milhões de doses neste domingo

Vacina é única autorizada pela Anvisa para uso em adolescentes e foi recomendada pelo Ministério da Saúde como 3ª dose em idosos.

A Pfizer divulgou neste domingo (5) a chegada de mais um lote de vacinas contra a covid-19 no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com 1.146.600 doses. A previsão é que às 16hh15 outra aeronave aterrisse com 1.141.920 doses, totalizando 2.288.520 doses.

Tratam-se do 64° e 65° lotes que serão entregues ao governo brasileiro, ressalta a farmacêutica. Essas entregas fazem parte de um cronograma anunciado na terça-feira (31) pela Pfizer que estimava o fornecimento do total de 10 milhões de vacinas até este domingo (5).

A vacina da Pfizer é a única aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a aplicação em adolescentes, que já está sendo realizada no país. Além disso, está entre os imunizantes recomendados pelo Ministério da Saúde para aplicação da terceira dose em idosos e imunosuprimidos, previsto para ter início no dia 15, data estimada para que 100% dos adultos acima de 18 anos tenham recebido a primeira dose de uma vacina contra covid no país. Vale ressaltar que alguns estados já anunciaram que vão antecipar essa aplicação.

Fonte: R7