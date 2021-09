Carro cai no rio Carahá em Lages na Serra Catarinense

Acidente foi no início da noite deste domingo (19) na região central da cidade e condutor do veículo evadiu-se do local.

E lá, entrou rio a dentro mais um carro foi mergulhar nas águas do rio Carahá, na região central de Lages, desta vez um Fiat Uno acabou saiu da pista da avenida Belizário Ramos e caiu no rio, e entrando para uma lista que já está extensa com diversos acidentes registrados ao longo do trecho do rio que corta a cidade de Lages, na Serra Catarinense, tendo já registrado dois óbitos desde o início deste ano.

A Polícia Militar se fez presente na ocorrência e constatou-se que o condutor do veículo havia se evadiu do local.