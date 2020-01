A Serra do Rio do Rastro registro um novo deslizamento na manhã desta quinta (09), por volta das 6h00min, no KM 404.800, próximo a gruta.

Duas enormes lascas de pedras se desprenderam da encosta e caiu sobre a pista, por sorte não passava ninguém no local no momento do incidente.

O Trânsito fluiu pela Serra em meia pista até o meio dia quando as pedras foram retiradas liberando o trânsito totalmente sobre as duas pistas.

Com informações da Polícia Rodoviária