A Capital Nacional da Maçã e a Capital Catarinense dos Vinhos Finos de Altitude em contagem regressiva faltam 14 dias para a 23° Festa Nacional da Maçã

Se você pretende viajar para a serra catarinense esse ano, a fim de curtir o clima fique atento pois a Festa Nacional da Maçã vai ocorrer entre os dias 7 e 10 de setembro, uma experiência inesquecível em setembro, Sendo que a festa, além de valorizar os produtores locais, também atrai milhares de visitantes para conhecer a capital nacional da Maçã. Ah, e além de muitas delícias feitas a base dessa fruta, há várias atrações de tirar o fôlego!

A Capital Nacional da Maçã e a Capital Catarinense dos Vinhos Finos de Altitude em contagem regressiva faltam apenas 14 dias para a tão esperada 23° Festa Nacional da Maçã, em uma nova edição especial durante a época da florada das macieiras um “show à parte”. Mas a fruta protagonista da festa não vai faltar por causa da tecnologia que garante o fornecimento de maçã o ano todo através dos sistemas de armazenamento.

A Festa Nacional da Maçã é uma realização conjunta da Prefeitura de São Joaquim e da Ugioni Eventos, e este ano promete superar todas as expectativas. Com uma programação diversificada e emocionante, o evento busca celebrar a cultura local, a produção de maçãs e proporcionar entretenimento para moradores e visitantes.

A programação musical da 23ª Festa Nacional da Maçã foi cuidadosamente planejada para oferecer uma variedade de experiências aos participantes. Os palcos distintos, Palco Gala e Palco Fuji, garantem uma atmosfera única para apreciar a música local e nacional.

No Palco Gala, artistas locais e regionais se apresentarão, criando um ambiente intimista e aconchegante. Já no Palco Fuji, uma arena fechada, os shows nacionais acontecerão, proporcionando uma experiência grandiosa aos espectadores.

A programação da festa conta com uma diversidade de atividades para todos os gostos. Serão três palcos com atrações culturais, como apresentações tradicionais gaúchas e invernadas. Além disso, o Palco Gala receberá artistas locais e regionais, enquanto o Palco Fuji, uma arena fechada, abrigará os shows nacionais.

Além de proporcionar momentos de diversão e cultura para os visitantes, a Festa Nacional da Maçã tem um papel importante no fomento ao agronegócio local. A produção da safra da maçã, do queijo artesanal serrano, do mel, da pecuária e dos vinhos de altitude e o Frescal Serrano são alguns dos destaques da região e serão valorizados durante o evento.

Entre as atrações do evento estão a Mostra Nacional da Qualidade da Maçã, a Mostra Joaquinense de Vinhos Finos de Altitude, a Mostra da Qualidade do Queijo Serrano, a Mostra do Mel da Serra Catarinense, a exposição de bovinos, a Mostra do Núcleo de Ovinocultores, a exposição de equinos, rodeios, feiras de gado, artesanato e a novidade do 1º Tratoraço da Festa Nacional da Maçã.

São Joaquim é reconhecida como a maior produtora de maçã do país, sendo responsável por 54% de toda a produção nacional, segundo a Associação de Produtores de Maçã de Santa Catarina (AMAP). Contando com a participação de mais de 2.070 produtores.

Conhecida por ser uma das principais festas típicas do estado, ela chega atraindo milhares de visitantes à região, valorizando a produção desse fruto. Dentre as atrações confirmadas para 2023 estão rodeios, mostra de mel, queijos e outros produtos artesanais, bem como shows de grandes artistas nacionais. Veja a programação a seguir.

Além disso, em todos os dias da festa haverá shows de artistas nacionais, conforme a programação a seguir:

Ingressos para a Festa da Maçã 2023

Os ingressos para a Festa Nacional da Maçã 2023 já estão disponíveis por meio deste link.