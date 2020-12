Trânsito na Serra do Rio do Rastro será liberado entre os dias 23 de dezembro e 4 de janeiro

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que entre os dias 23 de dezembro e 4 de janeiro o tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro estará liberado. Os veículos poderão transitar a partir das 13h do dia 23 até as 8h do dia 4 de janeiro.

Após esse período o tráfego volta a ser bloqueado. Para os motoristas que irão subir a Serra com destino ao Planalto, o tráfego ficará bloqueado das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 13h.

Para os motoristas que irão descer a Serra com destino ao Litoral, o tráfego ficará bloqueado das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 14h.

Intervenções em 25 pontos críticos

O Estado tem feito intervenções em 25 pontos críticos, que passarão por melhorias. Em cada um deles serão aplicadas diferentes técnicas, de acordo com as necessidades específicas. Também será feita a retirada de blocos rochosos e outros materiais que estão soltos e sobre os taludes. Atualmente, os trabalhos estão sendo realizados em sete pontos da rodovia.

A ação faz parte do programa Novos Rumos e conta com recursos do Governo Federal de mais de R$ 19 milhões. A previsão é que as obras sigam até maio de 2021.

O trabalho consiste em colocar telas metálicas de alta resistência com grampos para evitar quedas de bloco e movimentação de massa, problemas frequentes ao longo da SC-390, na Serra do Rio do Rastro. O plano de trabalho prevê que a intervenção ocorra de maneira simultânea em outros pontos da rodovia que faz a ligação entre o Sul e o Planalto catarinense.

Por Assessoria de Comunicação