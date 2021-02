Celesc reforça o sistema elétrico de São Joaquim com ampliação de subestação

O sistema elétrico que atende parte da Serra Catarinense vai receber mais um reforço ainda no primeiro semestre deste ano, quando será concluída a substituição do atual transformador de 16,6 MVA da Subestação (SE) São Joaquim, por um novo com capacidade de 26 MVA. A ampliação trará benefício direto a cerca de 14 mil unidades consumidoras e a oito mil indiretamente, nos municípios de Urupema, São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urubici.

No final do ano passado, a subestação também recebeu um novo alimentador para dividir as cargas de energia destinadas à Zona Rural de São Joaquim, disjuntores e alarmes de instabilidade mais modernos e eficientes, garantindo maior confiabilidade ao sistema elétrico da região.

“Estamos investindo em melhorias para garantir a disponibilidade de energia elétrica para uma região que vive grande expansão em setores importantes da economia do estado, como os câmaras frias para armazenamento de frutas, a produção das vinícolas e o turismo”, afirma o gerente do Núcleo Planalto (NUPLA) da Celesc, Gladimir Jeremias.

Texto: Comunicação Celesc