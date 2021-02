Carlos Moisés dá posse a novos adjuntos e aos presidentes da Fesporte e da Cidasc

Em ato no gabinete do Centro Administrativo, o governador Carlos Moisés deu posse, na tarde desta segunda-feira, 15, a dois novos secretários adjuntos de Estado. Daniel Netto Cândido assume na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SDS) e Alexandre Fagundes, na Secretaria da Saúde (SES). O governador também empossou os novos presidentes da Fesporte, Kelvin Nunes Soares, e da Cidasc, Antônio Plínio de Castro Silva.

“Trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Este é o sentimento que todos nós que estamos no Governo devemos carregar. Nas mais diversas áreas, quem vive em Santa Catarina espera ter suas demandas prioritárias atendidas. Já conquistamos muitas coisas, e os números do Governo comprovam os resultados. Tenho certeza que quem chega também vai entregar o seu melhor para Santa Catarina”, afirma o governador.



Secretário adjunto da Saúde também tomou posse nesta segunda-feira

Prestigiaram o ato de posse, o senador Esperidião Amin, os deputados Fernando Krelling, Silvio Dreveck e Paulinha, os secretários de Estado da Agricultura e Pesca, Altair Silva, da Administração, Jorge Eduardo Tasca, o subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli e o secretário do Desenvolvimento Social, Claudinei Marques.

Os empossados

Cidasc





O novo presidente da Cidasc foi prefeito de São José do Cedro por dois mandatos. É graduado em Letras (Português e Espanhol) pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). Formado como Técnico Agrícola, atuou na Cooperativa Central Oeste Catarinense (Aurora) de 1982 a 1988, foi vereador, vice-prefeito e secretário municipal de Agricultura, Indústria e Comércio de São José do Cedro. Também foi secretário municipal da Agricultura de Guarujá do Sul. Ocupou o cargo de secretário de Estado dos Negócios do Oeste de Santa Catarina de 2001 a 2002. Em 2009 e 2012, assumiu como suplente de deputado estadual. Foi presidente da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc) e membro do Conselho de Administração da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Santa Catarina (ARIS). Ainda participou do Conselho de Administração e do Conselho Político da Fecam.

“A responsabilidade é enorme, a começar pelo tamanho do desafio que é cuidar da preservação de toda certificação de cerca de 30% do PIB de Santa Catarina. Toda essa grande cadeia produtiva começa pela Cidasc, na proteção da sanidade animal e vegetal. A Cidasc é uma companhia reconhecida nacional e internacionalmente. Vamos manter o trabalho que, historicamente, é bem desempenhado”, destaca.

Fesporte



O novo presidente da Fesporte, Kelvin Nunes Soares, é natural de Santa Maria (RS) e é ex-atleta de basquetebol e atletismo. Graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, transferiu-se para Santa Catarina em 1987, onde começou a atuar como professor de Educação Física e técnico de basquete. Como gerente técnico da Secretaria de Esportes de Joinville/Sesporte, em 5 anos, conseguiu executar projetos sociais incentivando a manutenção da saúde de crianças e jovens.

Soares é Mestre em Ciências do Comportamento Humano pela Universidade de Santa Catarina (Udesc) e tem especialização em Educação Física Escolar pela Fundação Educacional de Blumenau (Furb). Foi membro do Conselho Estadual de Desportos, presidente da Comissão de Desporto de Rendimento e professor da Prefeitura Municipal de Joinville e do curso de Educação Física do Bom Jesus/Ielusc. Foi coordenador técnico do Basquete Joinville (AABJ).

“O sentimento é de orgulho e de entrega, de retorno ao esporte que me deu tanta coisa em Santa Catarina. Agora é o momento de devolver isso, por meio do Governo do Estado. Vamos lutar muito. Somos um grande celeiro de atletas e equipes”, ressalta o presidente da Fesporte.

Desenvolvimento Social





Empossado como secretário adjunto da SDS, Daniel Netto Cândido foi o prefeito mais jovem e mais votado de São João Batista, na Grande Florianópolis. É bacharel em Direito pela Univali e também possui formação na Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (Esmesc).

À frente do novo desafio, Cândido afirma que vai trabalhar para que todas as ações de Desenvolvimento Social estejam mais próximas da sociedade. “Venho com muita força e determinação trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Com a pandemia, milhares de catarinense tiveram a sua situação econômica afetada e precisam de assistência. Tenho certeza que vamos poder levar a secretaria e todas as suas atribuições aos catarinenses”, afirma.

Saúde





O novo adjunto de Estado da Saúde é graduado em Farmácia Bioquímica pela UFSM/RS com especializações em Citologia Clínica, Analista Clínico e Direito Sanitário. Nos últimos dois anos, esteve à frente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina (Cosems/SC) como presidente. Ocupou o cargo de secretário municipal de Saúde em Cunha Porã nos períodos de 2013/2016 e 2017/2020.

As ações de enfrentamento à pandemia serão o foco inicial do trabalho. “É uma grande responsabilidade o desafio que assumo no dia de hoje e, por isso, quero assegurar todo o meu comprometimento. 2020 já foi um ano difícil para a sociedade catarinense e a população ainda precisa ser assistida pelo Estado. A luta contra o coronavírus continua e vamos garantir o bom trabalho que o Estado já desempenha, por meio da Secretaria da Saúde”, destaca.

