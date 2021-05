Pedro Gobetti o jovem que montou uma rádio no Facebook em São Joaquim

Na cidade de São Joaquim SC, um jovem talentoso que teve a ideia brilhante de montar uma rádio no Facebook está bombando na Web. Pedro Gobetti Camassola nascido em 2003, filho de Glades Martins Camassola e Valdoir Gobetti, pais italianos, o jovem é natural de São Joaquim, começou seus projetos em 2018 na qual pretende seguir sua carreira como radialista.

O jovem se inspirou ao ouvir rádios de fora, observava como funcionava e foi sentindo amor pelo que via e despertando o desejo de ser radialista, abriu espaço na rádio difusora FM para poder aprender mais e mais, e então com passar do tempo lhe foi surgindo ideias de montar uma rádio online, que hoje já está com quase três anos na mídia, a rádio SJ. A sua maior motivação e inspiração para isso foi o próprio rádio.

No início de sua carreira, Pedro recebeu muitas críticas, na qual não iria dar certo, mas também muitas motivações, na qual era uma ótima ideia e ia dar certo devido ser um jovem talentoso para tal modalidade. O jovem segue firme e forte com otimismo, que daqui para frente vai dar tudo certo. Seu maior objetivo de ter construído essa rádio foi com intuito de sanar as fakes News, acabar com as energias negativa que a Internet trás, tirar as pessoas da depressão, ansiedade e outros transtornos, e também para tirar o foco das das coisas ruins, e transmitir coisas positivas, pelo fato da rádio trazer brincadeiras, interagir com o público, tem o sábado animado com o Fabinho, que sempre trás alegria para os ouvintes.

Vale ressaltar que a rádio SJ, está ao ar de segunda a sábado e já chegou a quatro mil de audiência, eles seguem firme com muitos ouvintes e elogios e Já está com uma equipe bem forte, com mais de doze colaboradores em prol a rádio SJ. Vale salientar que todos os sites utilizados pela equipe são fonte segura, como o mais utilizado São Joaquim Online.com.br. Na rádio SJ, tem um projeto pelo qual é realizado entrevistas, onde são convidados pessoas de cargos de acordo com o tema, quando o assunto é saúde o entrevistado é médico, quando é sobre o Município é o prefeito. O jovem segue com vários desafios de lidar com as críticas diárias, que a gravação não foi boa, mas seguem forte sempre em busca da melhora.

O jovem pensa ainda mais em projetos para expandir ainda mais sua Carreira, um que está começando agora, grupo de jovens em prol a rádio SJ, também tem campanhas solidárias para ajudar as pessoas. No ano passado teve, e ajudaram muitas pessoas. Realizaram a Campanha ‘’Faça o Bem’’, na qual entregaram presentes no Natal para as crianças e paras as pessoas onde o papai Noel não pôde ir, e segue animado para esse ano fazer o mesmo. O jovem além de ter seu próprio negócio, também trabalha na rádio comunitária quebra gelo, e pretende seguir em frente na sua grande paixão de continuar como radialista.