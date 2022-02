Prepare os sentidos: Festival abre oficialmente a 8ª Vindima de Altitude

Se você aprecia a cor das uvas na época da colheita, o cheiro e o sabor que elas proporcionam em um bom vinho, a 8ª Vindima de Altitude é o evento perfeito para mexer com os seus sentidos. A edição deste ano acontece de 4 a 27 de março e o Festival Vindima de Altitude abre oficialmente a colheita da uva na Serra Catarinense e Vale do Contestado.

O Festival inicia na sexta-feira, 4 de março, no Parque Nacional da Maçã, em São Joaquim, Capital Catarinense dos Vinhos Finos de Altitude. A solenidade de abertura está marcada para às 19h com a presença da imprensa, autoridades e convidados, mas o Festival Vindima de Altitude segue até o dia 6 de março.

Durante o evento, 16 vinícolas integrantes da Vinhos de Altitude – Produtores e Associados apresentam os vinhos produzidos na Serra e no Vale do Contestado. Uma ótima oportunidade para conhecer os rótulos e desfrutar dos vinhos produzidos na região. A gastronomia fica a cargo de restaurantes com cardápios que possibilitam a harmonização com os vinhos. Como carpaccio, choripan, antepastos e caixa de frios. Além de queijos serrano e libanês.

Ainda no período da Vindima nos dias 5, 12, 19 e 26 de março, o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), realiza cursos de Análise Sensorial de Vinhos da Serra Catarinense. A participação é de graça e limitada em 20 pessoas.

A entrada no festival é gratuita. Os visitantes pagam apenas a alimentação e a degustação de vinhos. E no caso dos vinhos, o Festival tem uma moeda própria: a VINDIMA. Ela será vendida no caixa, apenas nos valores de 5 e 10. Sendo que R$5,00 corresponde à 5 VINDIMAS e R$10,00 à 10 VINDIMAS. Já o valor da degustação dos vinhos será definido por cada vinícola participante do Festival. Além disso, o visitante pode comprar um combo que custa 100 VINDIMAS e contém: 1 taça personalizada mais 60 VINDIMAS para utilizar como quiser. Ou pode optar pela taça avulsa que custa 50 VINDIMAS. Vale lembrar que as taças devem ser adquiridas no evento.

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL VINDIMA DE ALTITUDE

SEXTA-FEIRA – 4 DE MARÇO DAS 18h às 23h30

18h Suiane – Duo de Cordas

19h Abertura – Solenidade de abertura 8ª Vindima de Altitude

20h15 – Bruno Jacomel – Quarteto de Cordas

22h – Kaique Nizer e Banda

SÁBADO – 5 DE MARÇO DAS 16h às 23h30

16h – Douglas Porto – Voz e Violão

17h30 – Kaique Nizer – Solo

19h – Roger Correa – Duo

20h45 – Seiferts – Passeio Musical por São Joaquim

22h – Malbec Trio

DOMINGO – 6 DE MARÇO DAS 15h às 22h

15h Clube do Jazz

17h Martinez e Diana

19h Trio Trevo

20h30 – The Zordem

Serviço:

Festival Vindima de Altitude

De 4 a 6 de março

Local: Parque Nacional da Maçã

Endereço: Rua Urubici s/número, birro Jardim Caiçara

São Joaquim – SC

8ª VINDIMA DE ALTITUDE NAS VINÍCOLAS

A comemoração da 8ª Vindima de Altitude ocorre de 4 a 27 de março. Neste período as vinícolas localizadas na Serra Catarinense e no Vale do Contestado abrem as portas para o público. Cada estabelecimento tem uma programação diferente que inclui degustação de vinhos, gastronomia e cultura.

A programação completa da colheita nas vinícolas e os preços das atividades oferecidas estão disponíveis no site: http://www.vinhodealtitude.com.br. Você também pode saber mais no Instagram: @vinhosdealtitude.

8ª Vindima de Altitude

De 4 a 27 de março

Vinícolas da Serra Catarinense e Vale do Contestado

http://www.vinhodealtitude.com.br

Texto: Ediane Outeiro Catarinas comunicação/HubSC

Imagem |divulgação