Hospital de São Joaquim registra mais 02 óbitos pela manhã e número de vítimas da COVID sobe para 07

O Hospital Sagrado Coração de Jesus confirmou mais 02 óbitos ocorridos na manhã desta quinta (11) na Ala da COVID do município de São Joaquim.

Os óbitos ocorreram com diferença de minutos de um para outro e vitimou um senhor e uma senhora da própria cidade de São Joaquim.

No dia anterior o Hospital já havia registrado 03 óbitos em menos de 24 horas, uma média muito alta em relação ao tamanho do município.

A lotação do Hospital continua em 100% com todos os leitos ocupados e pessoas nas salas de enfermagem aguardando leitos na ala da COVID. Muitos deles estão em estado grave na esperança de encontrar um espaço inexistente nas UTI’s do Estado.

Até momento já foram registrados 07 óbitos no Hospital Sagrado Coração de Jesus, um número que, infelizmente, só tende a aumentar caso o alto índice de contaminação não diminua em toda a região e também no Estado de Santa Catarina.