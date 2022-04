CGH RAMADA: Geração de energia e compromisso com o meio ambiente!

A Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Ramada é um empreendimento hidrelétrico de propriedade da Antoninha Energia Ltda, em instalação no rio Antoninha, no município de São Joaquim – SC.

Durante a implantação da CGH, será construída uma estrutura de concreto rio Antoninha, chamada de barragem e vertedouro, com altura de cerca de 5 metros e com 117,30 m de comprimento, que terá como função formar o reservatório.

O reservatório terá 8,62 hectares de área alagada e no seu entorno haverá faixa de 30 metros de área de preservação permanente (APP), totalizando 5,58 hectares.

Na margem direita do rio, será implantada a tomada d’água que conduzirá a água do reservatório por um túnel de 861,63 metros, até a casa de força.

Dentro da casa de força haverá dois conjuntos de turbinas, que ao passar pelas turbinas a força da água irá acionar geradores, que promoverá a geração de energia elétrica. A energia gerada seguirá para subestação que será construída ao lado da casa de força e da subestação vai seguir por meio de linha de transmissão por um trecho de cerca de 32 km até a subestação de São Joaquim e então distribuída para a população, por meio do Sistema Integrado Nacional (SIN)

E a água que passou pelas turbinas será devolvida novamente para o rio Antoninha na mesma quantidade e qualidade de quando foi coletada no reservatório.

O empreendimento possuirá potência total instalada de 3,7 MW (megawatts), que quando operando em plena carga a usina será capaz de gerar energia para atender cerca de 4.900 residências (considerando o consumo médio de 300 kwh).

A CGH Ramada possui todas as licenças ambientais necessárias à execução da obra, dentre elas a LAI nº 664/2022 emitida pelo IMA em 10/02/2022. Esta licença ambiental com validade de 72 meses substitui a LAI 8659/201 e autoriza a implantação do empreendimento mediante o atendimento à uma série de condicionantes ambientais. Um total de 11 programas ambientais estão em desenvolvimento na CGH em sua fase de obra, que incluem o monitoramento dos peixes e da qualidade da água rio Antoninha na região da obra, o monitoramento de animais e o seu resgate, caso seja necessário, o manejo da supressão da vegetação, orientação dos trabalhadores da obra, ações de educação ambiental nas escolas do município e junto à comunidade do entorno, destinação adequada dos resíduos gerados na obra, entre outras atividades.

As atividades de retirada de vegetação para a instalação do empreendimento foram devidamente autorizadas através da emissão pelo IMA/SC da Autorização de Corte – AuC nº 1326/2017. Enquanto que o monitoramento dos animais foi autorizado através da Autorização Ambiental, AuA n° 5725/2020, com validade até setembro de 2022.

A gestão ambiental da obra está sendo executada com o objetivo de assegurar o pleno cumprimento das condicionantes ambientais e atendimento à legislação vigente, de modo que o monitoramento ambiental é executado por equipe multidisciplinar e é coordenado pelo Biólogo e Msc. em Ciências Ambientais Sr. Leandro Reinhold Baucke (IMPACTO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA).

Para mais informações sobre o empreendimento entrar em contato por meio do e-mail: impactoenergy@gmail.com ou ainda do telefone (49) 3324-7180. O andamento da obra pode ser acompanhado, também por meio do blog do empreendimento, disponível no seguinte endereço: https://cghramada.blogspot.com/.