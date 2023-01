Churrascaria Cascata implanta ponto de recarga para veículos elétricos e híbridos em Bom Jardim da Serra

Bom Jardim da Serra na era da eletromobilidade!!!

Essa é uma ótima notícia! Oferecer pontos de recarga para carros elétricos pode ser uma ótima maneira de atrair clientes e promover a sustentabilidade. Os carros elétricos são uma opção cada vez mais popular para aqueles que procuram reduzir sua pegada de carbono e contribuir para um ambiente mais limpo. Além disso, eles são silenciosos, eficientes e fáceis de manter, o que os torna uma opção atraente para muitas pessoas.

Pensando exatamente nessa questão, a Churrascaria Cascata (que já possui um estacionamento coberto por placas de energia solar) está oferecendo esse ponto de recarga, os clientes que possuem carros elétricos e híbridos poderão recarregá-los enquanto desfrutam de umas das mais conceituadas carnes da Serra Catarinense, o que é uma conveniência adicional para eles.

“Isso pode ser uma ótima maneira de fidelizar os clientes e ajudar a promover um mundo mais sustentável.” Destacou Jaime Gabriel, CEO da Churrascaria Cascata.

Bom Jardim da Serra vive um momento único em sua história, após atingir o marco de ser o município que mais cresceu o PIB per capita de todo o estado, com o aumento de mais de 81,5%, a cidade é um verdadeiro exemplo a ser seguido, Bom Jardim da Serra produz energia limpa, de verdade, com dezenas de torres eólicas. Além disso, os empresários estão, cada vez mais, investindo em placas solares e agora o setor do turismo, através da Churrascaria Cascata, começou a investir implantando ponto de recarga para veículos elétricos. É hora de começar a notar o exemplo de sustentabilidade que Bom Jardim da Serra produz.