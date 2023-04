Começa os preparativos para a Festa Nacional da Maçã 2023 em São Joaquim

Evento irá ocorrer de 07 a 10 de setembro no Parque de Exposições

A cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, está se preparando para receber mais uma edição da Festa Nacional da Maçã. O evento, que ocorre de 7 a 10 de setembro de 2023 e pretende valorizar os produtores locais e fomentar o turismo na capital Nacional da Maçã.

Conforme a Associação de Produtores de Maçã de Santa Catarina (AMAP), São Joaquim é a maior produtora de maçã do país, correspondendo sozinha a 54% de toda a produção nacional. Neste ano, a estimativa é de que sejam colhidas mais de 300 mil toneladas da fruta na região, com mais 2.070 produtores.

A programação da Festa Nacional da Maçã conta com uma variedade de atividades para todos os gostos. Há três palcos divididos em atrações culturais, como invernadas e apresentações da tradição gaúcha, além do Palco Gala, que trará artistas locais e regionais, e o Palco Fuji, uma arena fechada que receberá shows nacionais.

Entre as atrações da festa estão a Mostra Nacional da Qualidade da Maçã, a Mostra Joaquinense de Vinhos Finos de Altitude, a Mostra da Qualidade do Queijo Serrano, a Mostra do Mel da Serra Catarinense, a exposição de bovinos, a Mostra do Núcleo de Ovinocultores, a exposição de equinos, os rodeios, feiras de gado, artesanato e a novidade do 1º Tratoraço da Festa Nacional da Maçã.

Além de proporcionar momentos de diversão e cultura para os visitantes, a Festa Nacional da Maçã tem um papel importante no fomento ao agronegócio local. A produção da safra da maçã, do queijo artesanal serrano, do mel, da pecuária e dos vinhos de altitude e o Frescal Serrano são alguns dos destaques da região e serão valorizados durante o evento.

Com uma estrutura completa e atrações para todos os públicos, a Festa Nacional da Maçã em São Joaquim promete ser mais um sucesso e contribuir para o desenvolvimento econômico e turístico da região.