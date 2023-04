Saiba quem são as soberanas para a Festa Nacional da Maçã 2023 em São Joaquim

A cidade de São Joaquim, localizada na Serra Catarinense, é conhecida nacionalmente pela produção de maçãs. Todos os anos, a cidade celebra a Festa Nacional da Maçã, um evento que valoriza a cultura local e homenageia os produtores que trabalham arduamente para garantir a qualidade das frutas. Para a edição de 2023, foram escolhidas a rainha Letícia Andrade Ribeiro e as princesas Livia Morais Canto e Nathaly Goulart Figueredo.

A Festa Nacional da Maçã é um evento importante para a cidade de São Joaquim. Além de homenagear os produtores locais, o evento contribui para a promoção do turismo e valorização da economia da região. A escolha das soberanas é um momento muito importante para a cidade, pois elas são responsáveis por representar e divulgar a cultura local durante o evento. A edição de 2023 promete ser uma grande celebração da produção de maçãs em São Joaquim.

Letícia Andrade Ribeiro é auxiliar administrativa na empresa Dutra Comércio Farmacêutico Ltda. Ela ficou surpresa ao ser escolhida como rainha da festa e espera representar a cidade com muito carinho e dedicação. Letícia espera aprender mais sobre a economia da cidade durante o evento e contribuir para a promoção do turismo e valorização dos produtores.

Rainha: Letícia Andrade Ribeiro

Nome completo: Letícia Andrade Ribeiro

Filiação: Joaquim Ribeiro e Noeli Aparecida de Andrade Ribeiro

Signo: Áries

Quais seus hobbies: no momento meu hobby favorito é ouvir música e ver séries, viajar, gosto de atividades ao ar livre.

Estilo musical: Eclético, curto um pouco de cada estilo.

Quais atividades de estudo e profissional: segunda fase de administração, e sou auxiliar administração na empresa Dutra comércio farmacêutico Ltda.

Quais são as suas inspirações e modelos na vida: meu pai e minha mãe, não seria nada do que sou hoje se não fosse eles.

Ficou surpresa ao ser chamada para uma entrevista de soberana da festa da maçã: muito, para mim era uma coisa que jamais aconteceria, nunca me imaginei nessa posição, o convite me pegou de surpresa literalmente não imaginei que isso iria acontecer um dia.

Qual a sua expectativa em relação ao seu papel como soberana: representar a cidade que nasci, cresci e moro, com muito carinho e dedicação, apresentar o que são Joaquim tem de melhor.

O que você espera aprender e conquistar durante: espero aprender muito mais sobre nossa cidade, sobre nossa economia, tudo o que gira em torno da nossa cidade.

Como você acha que a festa contribui para a promoção do turista e valorização do produtor: sabemos que a maçã é nossa principal economia, e ter uma festa nacional em homenagem a esse fruto que garante o sustento de muitos lares de São Joaquim é de extrema importância, traz visibilidade para cidade, para os produtores para as cooperativas, e com o aumento dessa visibilidade consequentemente movimenta a nossa economia. Os turistas vêm para saber como que tudo isso funciona e consequentemente movimenta o comércio de maçã e também o comércio local.

Uma mensagem para os joaquinenses: darei o meu melhor para representar da melhor forma nossa cidade, mostrar o que São Joaquim tem a oferecer tanto para nós moradores tanto para os visitantes, e vou dar o meu melhor para que a gente faça uma grande festa que é o que cada joaquinense e visitante espera.

Livia Morais Canto é sommelier de vinhos e trabalha com enoturismo. Ela foi selecionada como a primeira princesa da festa e espera viver momentos únicos e conhecer cada cantinho da cidade. Livia acredita que a Festa Nacional da Maçã é um momento especial para os produtores mostrarem com honra o seu trabalho árduo e contribui para a promoção do turismo na região.

Princesa: Lívia Morais Canto

Qual é o seu nome completo: Lívia Morais Canto

Filiação: Sônia Aparecida Morais Do Canto e Luiz Carlos Pereira Canto

Signo: Leão

Quais são seus hobbies: assistir ao por do sol, ouvir música, conhecer bons vinhos, fazer trilhas e com certeza sempre estar por perto dos meus bichinhos!

Estilo Musical: pop internacional, pop nacional e reggae.

Quais são as suas atividades de estudo ou profissional: tenho formação no Curso de Sommelier de Vinhos e atualmente trabalho com o Enoturismo.

Quais são as suas inspirações e modelos na vida: minha inspiração sempre vai ser minha mãe, mulher forte, guerreira e sempre determinada a ajudar! A bondade e a gentileza que ela transborda é lindo.

Ficou surpresa ao ser chamada para uma entrevista de soberana da festa da Maçã: com certeza, foi algo que não imaginei, mas aceitei com todo meu coração e vou honrar muito essa posição de soberana da festa Nacional Da Maçã.

Qual é a sua expectativa em relação ao seu papel como soberana durante a festa: espero e quero muito viver esse momento único na minha vida, conhecer o povo joaquinense, o trabalhador, as escolas, estar em locais que nunca estive antes, criar memórias e experiências, e mostrar que tudo é possível, devemos sempre acreditar no nosso potencial. Minhas expectativas são altas, e vou honrar essa posição de soberana me doando ao máximo a nossa Festa Nacional Da Maçã.

O que você espera aprender e conquistar durante o período em que será soberana: nosso município é muito extenso e eu espero poder conhecer cada cantinho de uma forma diferente e com certeza também fazer a diferença onde passar, ter acesso a realidades que eu não conheço, lugares e também vivências diferentes será uma experiência enriquecedora.

Como você acha que a Festa Nacional da Maçã contribui para a promoção do turismo e a valorização do produtor em São Joaquim: a Festa Nacional Da Maça é um momento especial que todo produtor espera o ano todo, a visibilidade que a festa da para o produtor, mostrar com toda honra o seu trabalho árduo para ter uma safra excelente, mostrar também que hoje já temos a nossa tão esperada IG (indicação geográfica) na nossa Maçã Fuji com suas características únicas que nos trouxe essa indicação! E o turismo se envolve de forma linda, mostrando para todo o Brasil que produzimos maçãs de excelente qualidade.

Uma mensagem para os joaquinenses: é uma honra representar a nossa cidade de São Joaquim, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje sendo soberana da Festa Nacional da Maçã! O povo joaquinense tem um poder gigante de crescimento, uma essência única de cidadãos trabalhadores e acolhedores, espero todos nessa festa linda que a estrela principal é a nossa Maçã.

Nathaly Goulart Figueredo é estudante de farmácia e foi escolhida como a segunda princesa da festa. Ela acredita que a festa é uma forma de valorizar o trabalho dos produtores e incentivar o turismo na região. Nathaly espera aprender mais sobre a história da cidade e contribuir para a realização de uma grande festa. Princesa: Náthaly Goulart Figueredo

Qual é o seu nome completo: Náthaly Goulart Figueredo

Filiação: Mariangela Goulart e Ederson Ferreira Figueredo

Signo: Áries

Quais são seus hobbies: assistir séries

Estilo Musical: eclética

Quais são as suas atividades de estudo ou profissional: faço Enfermagem na Unifacvest e trabalho na Lider Farma.

Quais são as suas inspirações e modelos na vida: meus pais, são a minha base para tudo, meu porto seguro em qualquer ocasião, meu exemplo de vida, sou o que me tornei hoje pela educação que me deram desde pequena.

Ficou surpresa ao ser chamada para uma entrevista de soberana da festa da Maçã: fiquei bem surpresa porque é um sonho que tenho desde criança e que hoje vou poder realizar, é algo que está sendo muito importante para mim, a alegria está sendo contagiante.

Qual é a sua expectativa em relação ao seu papel como soberana durante a festa: elevar o nome de São Joaquim adiante, que continue sendo uma cidade conhecida como capital da maçã e do frio. Através do meu sorriso e simpatia mostrar que o povo joaquinense é muito hospitaleiro.

O que você espera aprender e conquistar durante o período em que será soberana: espero poder aprender cada vez mais coisas novas, estar disposta a me arriscar e poder contribuir com esse papel tão importante.

Como você acha que a Festa Nacional da Maçã contribui para a promoção do turismo e a valorização do produtor em São Joaquim: a festa é um grande marco na história da nossa cidade e pode contribuir em diversas áreas do turismo, quero que todos possam conhecer nossa cultura e desfrutar das belas obras de São Joaquim.

Uma mensagem para os joaquinenses: gostaria de agradecer pela oportunidade a mim concedida, darei o meu melhor e espero contribuir com nossa cidade cada vez mais, serei uma princesa comprometida e dedicada.