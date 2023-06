Farmácia Melhor Preço inaugura neste Sábado em São Joaquim

Na manhã deste sábado, dia 10, foi inaugurada sede da farmácia Melhor Preço, popularmente conhecida como a Farmácia do Mano, com funcionalidade em horário comercial. A farmácia fica localizada na rua Boanerges Pereira de Medeiros, no centro da cidade de São Joaquim.

Um dos colaboradores da farmácia, Elson, destaca as prioridades que a nova farmácia trará para seus clientes, como crediário próprio, convênios, parcerias com as empresas da cidade e tele-entrega para aqueles que não tem condições de estar buscando seus medicamentos e produtos presencialmente, inovando a forma de beneficiar os clientes, contando com vasto conhecimentos de seus colaboradores e a qualidade em atendimento e carinho com o cliente.

Elson fala em nome de todos a equipe de colaboradores que é um sonho realizado, uma conquista onde podem estar proporcionando o melhor para os seus clientes e amigos da equipe Melhor Preço.

Os proprietários Leonardo e Renata serviram um coquetel diversificado de salgadinhos e refrigerante aos clientes que prestigiaram o evento, tendo também maquiagem com pintura recreativa e algodão-doce para as crianças presentes no evento.