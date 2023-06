Bebê resgatada após 40 dias na Amazônia colombiana completou 1 ano enquanto estava perdida na mata

Cristin Mucutuy, a irmã mais nova entre as crianças que passaram 40 dias desaparecidas na Amazônia colombiana após um acidente aéreo, completou um ano enquanto ainda estava perdida na selva.

De acordo com os veículos da imprensa local, Blu Radio e RTVC Noticias, a bebê fez aniversário no dia 26 de maio.

“Cristin Ranoque Mucutuy, a caçula das 4 crianças que permanecem perdidas nas selvas do Guaviare, comemora nesta sexta-feira seu primeiro ano de vida .Aqui contamos como está indo a #OperaciónEsperanza no território”, publicou o perfil do RTVC na data.

Após 40 dias de buscas, as quatro crianças que estavam desaparecidas na Amazônia colombiana devido a queda de um avião foram encontradas com vida nesta sexta-feira (9).

As quatro crianças desaparecidas são irmãs e pertencem a comunidade indígena Uitoto. Elas estavam no voo com a mãe, que foi encontrada morta. Os nomes são: