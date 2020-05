Prefeitura de Bom Jesus fecha o comércio após salto no número de infectados pelo coronavírus

Bom Jesus se deparou com uma situação preocupante em pouco mais de uma semana. Em 10 de maio, a cidade confirmava o seu primeiro paciente positivo para o coronavírus. Na quarta-feira (20), o número de infectados pulou para 22. Esse salto no número de contaminados assustou a população e levou preocupação para o prefeito Diogo Grazziotin Dutra.

Para tentar controlar essa curva ascendente de contágio, o comércio será fechado por 15 dias, inciando nesta sexta-feira (22), e uma pesquisa por amostragem será realizada.null

— Serei obrigado a fechar, será um remédio amargo, mas que precisaremos tomar — afirma Dutra.

Segundo o prefeito, o primeiro surto surgiu em um pomar. Um dos trabalhadores foi visitar a esposa em Porto Alegre, teria contraído o vírus na Capital e, no retorno, foi o vetor inicial para a proliferação. O segundo foco se deu a partir de uma família, que recebeu a visita de uma filha, que mora na Capital.. Os casos já teriam se espalhado também por funcionários de diferentes empresas da cidade.

Nesse período com apenas as atividades essenciais abertas, a prefeitura irá realizar uma pesquisa por amostragem com testes rápidos para a covid-19. Serão 400 moradores que receberão a visita de técnicos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) a partir do dia 26.

— Ainda temos a linha de contágio, conseguimos manter ela sob controle. Agora compramos 400 testes e vamos analisar se é só esses focos ou se existem mais contaminados. O medo é que isso fuja do controle — ressalta Dutra.

Bom Jesus não tem nenhum paciente hospitalizado, mas foram 94 notificações, 22 confirmados e 70 descartados. Dois ainda aguardam resultados dos exames. Segundo o boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (20), 83 pessoas estão cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitoradas pela SMS.

Jornal Pioneiro