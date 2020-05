AVISO ESPECIAL – Onda de frio e temporal com risco de granizo, raios e ventos fortes

AVISO METEOROLÓGICO

A passagem de uma frente fria durante a sexta-feira e o sábado, reforçam diversas áreas de instabilidades em todo o estado com chuva e trovoada (alguns temporais com ventania e granizo) e queda acentuada na temperatura (frio e chuva) especialmente de sábado para domingo. Risco de tempestades (chuva forte, raios, granizo e ventania- rajadas acima de 80/100 km) com potencial de danos sobretudo do Oeste ao Planalto Norte.

Os acumulados de chuva tem uma maior representatividade no Oeste, Extremo Oeste e algumas áreas dos Planaltos com totais de 50/80 mm e pontuais acima dos 100 mm (temporais localizados). Após a passagem desta frente fria, uma massa de ar polar promoverá dias ensolarados com frio em todas as regiões com formação de geada ampla com intensidade moderada a forte entre segunda a quarta (já no domingo no final da noite pode ter geada acima dos 900/1100 m do Oeste a Serra) com temperaturas próximas ou abaixo de 0ºC.