Sine de Santa Catarina oferece quase 5 mil vagas

O retorno do feriadão vem com boas notícias para quem deseja uma recolocação no mercado de trabalho catarinense. O Sistema Nacional do Emprego de Santa Catarina (Sine), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), oferece 4.937 vagas no Estado, entre elas, 109 para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Os municípios com o maior número de vagas são São Miguel do Oeste (832 – 2 PCD), Concórdia (355), Chapecó (330 – 11 PCD), Joinville (287 – 12 PCD), Jaraguá do Sul (242), Balneário Camboriú (198), Içara (195), Tubarão (178 – 3 PCD), Blumenau 177 (09 PCD) e São Bento do Sul (165 – 18 PCD).

Os salários variam e contam com espaços para pessoas com ou sem experiência, para níveis superiores, médio e fundamental de escolaridade. As funções com mais oportunidades são para Linha de Produção Industrial, supermercados (estoque e caixa), atendimento em comércio, entre outras.

Segundo o coordenador estadual do Sine, Ramon Fernandes, são mais de 100 postos operando em atendimento presencial nos municípios de Santa Catarina, somando as unidades de gestão direta do Governo do Estado e os municipalizados.

“Quem está sem emprego e tem dificuldade para acessar as vagas de forma online, basta entrar em contato com a unidade do Sine mais próxima e agendar um horário para atendimento. Cada unidade está cumprindo protocolos básicos de segurança, como uso de máscaras por funcionários e usuários, distanciamento mínimo de um metro e meio por pessoa, entre outras medidas”, destaca o coordenador.

Sem sair de casa

Para acompanhar as vagas disponíveis em Santa Catarina ou se candidatar, o trabalhador não precisa sair de casa. Todas as oportunidades disponíveis conforme seu currículo podem ser acompanhadas via site ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Já para ofertar vagas, os empresários, comerciantes ou empreendedores devem entrar em contato com a unidade do Sine/SC mais próxima da sua região. O horário de atendimento do órgão, na maioria das cidades catarinenses, é das 13h às 18h.

Acompanhe o número de vaga por cidade:

Adalberto Luz 04

Araranguá 31 – PCD 01

Ascurra 08

Balneário Camboriú 198

Blumenau 177 – PCD 09

Brusque 33

Caçador 20

Camboriú 26

Campos Novos 65

Canoinhas 94

Capinzal 28

Chapecó 330 – PCD 11

Cocal do Sul 13

Concórdia 355

Criciúma 118 – PCD 03

Dionísio Cerqueira – 02

Florianópolis 138 PCD 21

Forquilhinha 04

Fraiburgo 108

Garuva 13

Gaspar 84

Içara 195

Imbituba 12

Indaial 34

Itajaí 81

Itapema 66 – PCD 10

Ituporanga 78

Jaguaruna 01

Jaraguá do Sul 242

Joaçaba 72 – PCD 01

Joinville 287 – PCD 12

Lages 32

Laguna 13

Mafra 50 – PCD 01

Maravilha 12

Morro da Fumaça 44 – PCD 11

Navegantes 04 – PCD 01

Nova Veneza 27 – PCD 01

Palmitos 02

Papanduva 01

Pomerode 51

Ponte Serrada 10

Rio do Sul 105

Rio Negrinho 10

Rodeio 22

São Bento do Sul 165 – PCD 18

São Francisco do Sul – 03

São José 07 – PCD 03

São Lourenço D’oeste 93

São Miguel do Oeste 832 – PCD 02

Seara 01

Taió 21

Tijucas 113 – PCD 01

Timbó 17

Tubarão 178 – PCD 03

Turvo 05

Urussanga 128

Videira 01

Xanxerê 37

Por Mariane Lidorio

Assessoria de Comunicação

Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE