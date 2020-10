Consumo de Gás Natural em setembro supera recorde em Santa Catarina 

Depois de demonstrar reação frente à crise causada pela pandemia nos últimos meses, o mercado catarinense atingiu em setembro um novo marco: o consumo de gás natural chegou a 63.933.302 de metros cúbicos no mês, superando o último recorde de outubro 2018, quando o volume mensal foi de 62.903.823 de metros cúbicos. A média diária (2.131.110) e o pico de vendas num único dia (2.333.731) também superaram recordes anteriores – respectivamente 2.075.085 e 2.252.876, ambos em fevereiro de 2020.

Após dois meses de queda no início da crise em março, um ciclo de crescimento no consumo de gás natural tem sido constatado desde maio. Em julho o patamar de consumo praticamente se igualou ao do período pré-crise; logo em seguida foi constatado o melhor resultado para o mês de agosto na história e em setembro foram consolidados os novos recordes.

Mês 2020

Variação do consumo

Março

-17,41%

Abril

-37,83%

Maio

21,13%

Junho

22,19%

Julho

20,92%

Agosto

6,28%

Setembro

5,15%

A indústria catarinense, responsável pelo consumo de aproximadamente 80% de todo o volume de gás natural distribuído em Santa Catarina, tem puxado o avanço nos números: o segmento cresceu 5,33% em relação ao mês anterior e 11,06% quando comparado ao volume registrado em setembro de 2019. Cerca de 50% do PIB industrial catarinense é atendido pela SCGÁS, fato que impõe relevância ao nível de consumo de gás natural como medidor do comportamento econômico e produtivo no Estado.

“Santa Catarina mais uma vez tem mostrado sua força para superar de forma rápida as crises que afetam o país e a SCGÁS tem trabalhado junto ao mercado para impulsionar estes avanços. Os bons resultados são fruto de nossos investimentos para interiorizar a oferta do gás natural, além de nossa tarifa historicamente competitiva. Nosso foco agora está em ampliar o suprimento para dar conta de atender a alta na demanda aqui em nosso Estado, que deve manter o ciclo de crescimento nos próximos anos”, afirma o presidente da SCGÁS Willian Anderson Lehmkuhl.

Por Leonardo Mosimann Estrella

Assessoria de Comunicação

Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGás