Festival Escolar Dança Catarina será on-line

Festival Escolar Dança Catarina terá sua edição em 2020, mas desta vez on-line. A Fesporte vai realizar nas noites de 23 a 27 de novembro, via transmissão pela internet, o evento, por conta da pandemia do coronavírus.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 3 a 13 de novembro neste link e estarão sob a responsabilidade da Gerência de Esporte de Base e Inclusão (Gebai).

Para participar os estudantes devem estar matriculados na rede de ensino e sua escola enviar um vídeo de apresentação aos organizadores com até um minuto e meio de duração.

Serão premiados os vencedores em sete categorias:

Mirim Solo: 6 a 11 anos (masculino e feminino);

Infantil Solo: 11 a 15 anos (masculino e feminino);

Juvenil Solo: 15 anos ou mais (masculino e feminino);

Irmãos: idade livre (misto);

Família: idade livre (misto);

Professores e coreógrafos solo: idade livre (misto);

Professores e coreógrafos duo e trio: dade livre (misto).

Segundo a professora e coreógrafa Mapi Cravo, uma das coordenadoras do Festival, o regulamento prevê que a medida do espaço cênico para filmagem fica a critério do participante podendo ser ao ar livre, em casa, no quarto, ou como fluir a criatividade do grupo.

O regulamento determina também que as apresentações serão apreciadas por uma banca de jurados, composta por dois integrantes, representantes do meio artístico da dança.

Os primeiros lugares serão convidados para participar da noite comemorativa do Festival Escolar Dança Catarina 20 anos a ser realizada em 2021. Mapi Cravo esclarece que não haverá no evento on-line divisão regional como acontece na competição presencial.

O Festival Escolar Dança Catarina On-Line é uma promoção do Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e apoio das prefeituras municipais.

Mapi Cravo lembra que o festival sempre foi voltado também para a família e a oportunidades de fazê-lo de forma on-line dá um significado real a esta proposta já que integrará, via Internet, os lares catarinenses, abrangendo a família como um todo.

