Projeto Água para Todos terá mais R$ 3 milhões em investimentos para minimizar impactos da estiagem em SC

Santa Cantarina amplia os investimentos para minimizar os efeitos da estiagem no meio rural. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural irá destinar mais R$ 3 milhões para apoiar projetos de perfuração de poços, armazenagem e distribuição de água para atividades essenciais das propriedades rurais. O Projeto Água para Todos é operacionalizado via Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) e já destinou R$ 1,5 milhão em financiamentos para agricultores de Santa Catarina.

“Mais uma vez o Governo do Estado vem dando respostas rápidas e eficientes no enfrentamento às intempéries que assolam o nosso Estado. Desde o ano passado já vínhamos sofrendo com a estiagem e lançamos, de forma emergencial, o Água para Todos, com uma demanda muito grande. Agora fazemos um novo aporte de R$ 3 milhões em recursos próprios do Governo do Estado que devem atender mais 150 produtores”, destaca o secretário adjunto Ricardo Miotto.

O Água para Todos atende a uma demanda dos agricultores catarinenses que voltaram a sofrer com os impactos da estiagem no Estado. Segundo a Epagri/Ciram, em outubro o volume de chuva observado em Santa Catarina ficou abaixo da média histórica em todas as regiões. Os menores valores foram registrados no Oeste e Meio Oeste catarinense, com precipitações abaixo de 20 mm.

Por meio do Projeto, os produtores rurais têm acesso a financiamentos sem juros para perfuração de poços, além da construção de estruturas de armazenagem e distribuição de água. Os recursos são de até R$ 25 mil por pessoa ou até R$ 50 mil para projetos coletivos, que poderão ser pagos em até 36 meses, com seis meses de carência e sem juros.

Investimentos chegam a R$ 7,5 milhões

Com o novo aporte de recursos no Projeto Água para Todos, que foi aprovado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural (Cederural) em reunião extraordinária nesta quinta-feira, 22, os investimentos para minimizar os prejuízos com a estiagem no meio rural chegam a R$ 7,5 milhões em 2020.

“Este ano reforçamos as linhas de crédito e criamos novos programas para atender os agricultores que sofrem com os impactos da estiagem. Conseguimos agir rápido e, com o apoio do setor produtivo, apoiar a construção de poços artesianos, cisternas e projetos de irrigação”, afirma o secretário adjunto.

Conheça outras ações para minimizar os impactos da estiagem em SC

Projeto para agricultores familiares utilizando Nota do Produtor Rural

Financiamento do custeio ou capital de giro de agricultores familiares e pescadores, que transformam sua produção e comercializam utilizando Nota de Produtor Rural. Os investimentos devem chegar a R$1,5 milhão em todo o estado.O Projeto prevê financiamentos via Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) de até R$ 30 mil, com cinco anos de prazo para pagamento sem juros.

Projeto para empreendimentos rurais com CNPJ

O projeto da Agricultura prevê o investimento de R$ 1,5 milhão, via Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), para subvenção aos juros de financiamentos adquiridos por agricultores e pescadores, até 2,5% ao ano. Os financiamentos seguirão as regras de contrato feito com o agente bancário, num limite de R$ 100 mil.

Financiamentos para construção de poços artesianos

A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural está investindo, via Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), R$ 1,5 milhão em financiamentos sem juros para captação e uso da água.O financiamento via FDR tem o limite de R$ 25 mil por produtor, com cinco anos para pagar e sem juros. Essa é uma linha já existente e que será reforçada ao longo de 2020.

Programa Irrigar

Subvenção aos juros de financiamentos contraídos pelos produtores rurais, num limite de R$ 30 mil e juros de até de 4,5% ao ano, durante um período máximo de oito anos. Os bônus dos juros serão pagos anualmente para os agricultores.

Por Ana Ceron

Assessoria de Imprensa

Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural