Bradesco estuda fechar mais de MIL agências ainda em 2020

O Bradesco vem promovendo com a tesoura afiada um amplo programa de corte de custos, principalmente com o fechamento de agências e prédios administrativos e redução de funcionários.

“As despesas de uma corporação como o Bradesco são muito elevadas, então precisamos fazer um ajuste para ter um custo de servir adequado para o cliente”, afirmou o presidente do banco, Octavio de Lazari Jr.

Dentro desse programa, a instituição financeira possui o intuito de fechar ou converter em unidades de negócio 1.100 agências em 2020. Desse número, 683 já foram encerradas entre os meses de janeiro e setembro. Com isso, o Bradesco encerrou o terceiro trimestre do ano com uma rede de 3795 agências e 5.384 pontos de atendimento.

Home office

A instituição colocou praticamente todos os funcionários para trabalhar em home office devido a pandemia do novo coronavírus, a fim de fechar prédios administrativos. Em Curitiba, dos 11 edifícios que foram herdados com a compra do HSBC, 9 foram desativados.

Ao longo do próximo ano, o processo de fechamento de agências irá continuar, porém em um ritmo menor comparado ao de 2020, disse o presidente do Bradesco através de uma teleconferência com a imprensa a fim de comentar sobre os resultados obtidos no terceiro semestre.

Redução de funcionários

O banco também irá realizar a redução do quadro de funcionários, porém Lazari não comentou sobre demissões. “O banco tem um turnover (saída) de 7 mil pessoas por ano, então é só não admitirmos que o ajuste é natural”, afirmou.

A fim de arcar com os custos voltados aos cortes, a instituição bancária fez uma projeção de quase R$500 milhões no balanço do terceiro trimestre.

