Eduardo Pizzolatti Miranda Ramos é o novo subchefe da Casa Civil

O advogado Eduardo Pizzolatti Miranda Ramos assume a subchefia da Casa Civil (CC) do Governo do Estado de Santa Catarina. Em encontro na manhã desta segunda-feira, 9, a governadora Daniela Reinehr parabenizou o novo secretário-adjunto e reforçou seu papel estratégico no relacionamento com os municípios e os demais Poderes.

“O Dr. Pizzolatti é um profissional de grande reconhecimento e destaque, com larga experiência no meio político. Sua vinda para o secretariado agrega forças a um grupo que vem trabalhando firme pelo bem de Santa Catarina“, afirmou a governadora.

Natural de Florianópolis, Eduardo Pizzolatti Miranda Ramos, 44 anos, foi, por dois mandatos, conselheiro estadual da OAB/SC e atuou na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No Governo do Estado, foi consultor jurídico da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural entre 2015 e 2018. Também atuou como diretor administrativo do Sicoob Advocacia.

“O que se busca, primordialmente, é trabalhar pelo bem do estado de Santa Catarina, sempre prezando pelo bom relacionamento institucional entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O importante é manter as portas abertas para ouvirmos toda a demanda da população”, ressaltou o subchefe.

Pizzolatti assume a função até então ocupada por Juliano Chiodelli e vai atuar ao lado do chefe da Casa Civil, Ricardo Miranda Aversa, prestando assessoria direta à governadora do Estado.

Por Mauren Rigo

Assessoria de Comunicação Casa Civil