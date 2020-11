Biblioteca Pública de SC retoma atendimento presencial exclusivo para pesquisadores

A Biblioteca Pública de Santa Catarina (BPSC) retomará o atendimento presencial voltado exclusivamente a pesquisadores com necessidades urgentes e demoradas, mediante agendamento prévio. O serviço seguirá o protocolo de segurança sanitária divulgado pelo Sistema de Bibliotecas Públicas de Santa Catarina, conforme publicado no site da Fundação Catarinense de Cultura, e será direcionado a pesquisas no acervo ainda não digitalizado da BPSC.

Para agendar o atendimento presencial, é necessário enviar um e-mail para biblio@fcc.sc.gov.br. Os pesquisadores deverão comparecer à Biblioteca munidos de máscara, luvas e jaleco descartável.

Podem agendar o atendimento peritos, estudantes que estão finalizando teses de doutorado, mestrado entre outras pesquisas mais extensas. Para casos de menor complexidade, a BPSC segue oferecendo o serviço de pesquisa não presencial, por meio de sua equipe interna, cujas solicitações devem ser enviadas para o mesmo e-mail do agendamento.

Fonte: Assessoria de Comunicação Fundação Catarinense de Cultura