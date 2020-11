China registra Covid-19 em embalagem de carne bovina brasileira

Autoridades da China encontraram traços de Covid-19 em um lote de embalagens de carne bovina brasileira, segundo informou a cidade chinesa de Wuhan nesta sexta-feira (13). O carregamento, segundo a agência Reuteres, seria da empresa Marfrig, da unidade de Várzea Grande (MT). A empresa não comentou o caso.

Segundo as autoridades de saúde de Wuhan três amostras da parte externa de embalagens testaram positivo. Em junho, a unidade chegou a ter exportações suspensas para a China, segundo o portal G1. Nos últimos meses a China relatou a presença do coronavírus em embalagens de frango importado do Brasil e de frutos do mar.

Com informações G1