Consulte o seu local de votação e verifique se houve alteração

Eleitores que esqueceram o lugar onde votam ou que precisam saber se ocorreu alguma alteração no seu local de votação podem conferir a informação no site do TRE-SC

Se você esqueceu o lugar para o qual deve se dirigir para exercer o direito ao voto ou precisa saber se ocorreu alguma alteração no seu local de votação, o TRE-SC já disponibilizou esse serviço em sua página na Internet.

Basta acessar o site www.tre-sc.jus.br e, na aba Eleitor/Eleições, clicar em “mais sobre Eleitor”. Em seguida, em “Local de votação”. Para consultar, o eleitor deve informar o seu nome, título de eleitor ou CPF, data de nascimento e nome da mãe (caso conste).

O TRE-SC alerta que há situações emergenciais, como reforma de escola e demolição de salão paroquial, em que há a necessidade de alteração emergencial do local de votação. Nesses casos, todos os eleitores são realocados para outro local apenas nessas eleições. Confira se o seu local de votação mudou em Alteração Emergencial dos Locais de Votação e Locais de Votação Alterados de Novembro de 2016 a Agosto de 2020.

e-Título

Se você tem o e-Título em seu celular, vai contar com a facilidade de conferir o local de votação através do aplicativo. Basta acessar o app e clicar em “Onde votar”. Caso tenha ocorrido alguma alteração, você visualizará uma mensagem: “Atenção! Seu local de votação mudou. Ei, nesse pleito você votará em um local diferente.” O aplicativo, de fácil manuseio, também mostra o novo local. Para isso, o eleitor deve apertar em “Ver Novo local”.

O app pode ser baixado para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android. Após baixá-lo, basta inserir os dados pessoais.

