Coronavírus em SC: Governo do Estado divulga nova matriz de risco com três regiões em estado gravíssimo

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, divulgou nesta quarta-feira, 18 de novembro, os dados da Matriz de Risco Potencial. Com a atualização, três regiões foram classificadas com o Risco Gravíssimo (cor vermelha) e as outras 13 estão em Risco Grave (cor laranja) em relação ao novo coronavírus.

Pelos dados levantados nesta semana, no comparativo com o boletim anterior divulgado no dia 11, a única região que continuou no patamar Gravíssimo da Matriz é a de Xanxerê. Grande Florianópolis voltou para a cor laranja, que corresponde a Risco Grave. No entanto, duas regiões (Alto Uruguai e Laguna) subiram do Risco Grave (laranja) para o Risco Gravíssimo (vermelho).

>> Confira o informativo completo neste link

Todas as outras regiões permanecem com o risco Grave para a proliferação do novo coronavírus.

