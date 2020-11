Operação da Polícia Civil combate lavagem de dinheiro de grupo responsável por furtos em caixas eletrônicos

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira, 18, a Operação Xeque Mate com a finalidade de coibir o crime de lavagem de dinheiro e apreender patrimônio de grupo criminoso dedicado à pratica de furtos a caixas eletrônicos.

A ação está sendo realizada pela Delegacia de Lavagem de Dinheiro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC). O objetivo é o cumprimento de medidas cautelares probatórias e assecuratórias relacionadas à investigação de grupo criminoso responsável por furtos a caixas eletrônicos em todo o território nacional.

Os criminosos atuavam de maneira pulverizada e permanente. O objetivo das medidas é a apreensão de documentos capazes de confirmar as hipóteses de ocultação e dissimulação que caracterizem a lavagem de dinheiro, confirmar a real situação do patrimônio e a identificação de outros bens, possivelmente em nome de laranjas.

Mandados

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em Joinville, Balneário Barra do Sul e Barra Velha e três mandados de prisão temporária.

Ainda foram sequestrados 15 imóveis, apreendidos 17 veículos e bloqueados valores em contas bancárias. As investigações contaram com o suporte técnico do Laboratório de Tecnologia em Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) e operacional das demais Delegacias Especializadas da DEIC.

Diogo Vargas

Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC